Bib Gourmand brengt drukte naar Poortman: 'Deze onderscheiding past perfect bij ons restaurant'

Maurice Grendelman en Anandi van Dijk hebben als eigenaar van restaurant Poortman in Veeningen twee feestelijke dagen achter de rug. Als kersvers bezitter van een Bib Gourmand in de prestigieuze Michelin-gids smaakte het glaasje champagne dat zij dronken op deze eervolle vermelding meer dan goed. Hun eetgelegenheid kan in de gids rekenen op lovende kritieken.

Sinds een week weten de horeca-uitbaters dat zij via een Bib Gourmand worden geprezen om hun uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Gisteren werden ze samen met zo'n driehonderd anderen uitgenodigd voor een vijfgangendiner in Amsterdam, terwijl vandaag de officiële bekendmaking van de gids in het DeLaMar Theater in de hoofdstad op het programma stond.

'Enorme naamsbekendheid'

"Een hele mooie onderscheiding", vond eigenaar Maurice Grendelman van Poortman. Hoewel ze pas enkele dagen wisten van de Bib Gourmand, was al langer bekend dat het restaurant zou worden opgenomen in de gids. Onduidelijk was alleen nog op welke manier. "Sindsdien hebben we het heel druk gehad in het restaurant. Het geeft een enorme naamsbekendheid."

Wie op de meest populaire dagen, vrijdag en zaterdag, een hapje wil eten bij Poortman, moet er tegenwoordig op tijd bij zijn omdat anders alle stoeltjes aan de tafels van het horecabedrijf in Veeningen al bezet zijn. Waar Poortman de onderscheiding van Michelin aan te denken heeft? "Hier voeren we echt een ambacht uit", zegt Grendelman. "We maken alles zelf, van brood tot het ijs. Overval wordt veel aandacht aan besteed."

En nu, een ster?