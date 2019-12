FC Emmen Podcast #20: Peña speelde met vuur bij eerste strafschop

In de twintigste aflevering van de FC Emmen Podcast van dit seizoen gaat het natuurlijk over de overwinning van FC Emmen tegen Sparta. Een thuiswedstrijd en dus werd er 'gewoon' weer gewonnen. Opvallend was dat Sergio Peña de eerste strafschop nam. Hij mocht de penalty van aanvoerder Michael de Leeuw nemen. Hij scoorde en dat was maar goed ook: "Peña speelde duidelijk met vuur, want als hij hem gemist had, was er veel kritiek op zijn actie gekomen." En de felicitaties zijn er voor Paul Weerman, die niet alleen met zijn club Staphorst van ACV won, maar vader Harry Weerman won goud met de handbaldames en dat is zeker een felicitatie waard. Weerman had gisteravond nog contact met vader Harry, die geen zin had in sake, maar wel in een dampend bord aardappels.