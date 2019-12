Derde leven voor Meule van Wassens: 'Het ontroert me'

Het is een magnifiek gezicht om de molen te zien draaien. Dezelfde wieken die jarenlang op het gras naast de molen lagen, zitten weer vast op de molen. Ook heeft 'ie een nieuwe kap en nieuw riet. Binnen draait het houten mechanisme uit 1848, waarmee de maalstenen worden aangedreven, weer soepeltjes rond.

Ooit poldermolen

Zijn leven begon als poldermolen De Vlijt, die water uit de Zuidplaspolder in Zuid-Holland maalde. In 1878 begon hij een tweede leven als graanmolen in Zuidwolde. De familie Wassens hield de molen generaties in bezit. Maar eind vorige eeuw werd de molen buiten gebruik gesteld. Erfgenaam Joe Wassens had geen geld voor restauratie en kon niet meer dan de allernoodzakelijkste onderhoud doen. De molen deed hij in 2018 daarom over aan de nieuwe stichting Meule van Wassens.

En nu is het dan zover, er kan weer graan worden gemalen. Zuidwoldiger Gerard de Ruiter: "Hij draait en is echt een plaatje. De molen is een sieraad voor het dorp geworden. Ik ben zo blij. Ik ben een gelukkig man. Ja, het ontroert me wel."

Draaien voor de prins

Hoe goed de molen draait is niet helemaal duidelijk, omdat de wind daarvoor te zacht is. Maar als De Ruiter de wieken een ruk geeft, draait het hele systeem vrolijk mee, om dan langzaam weer stil te vallen. Tijdelijk in elk geval. Gerard de Ruiter: "We draaien nu voor de prins, zoals het heet. Maar het is de bedoeling om weer graan te malen. De stichting heeft bij twee boeren in de omgeving een paar akkers vol graan staan. Dat gaan we hier vermalen en verkopen aan mensen in de buurt."

Rondom de molen zijn afgelopen weekend nog drie grote spotlights geplaatst, die de molen zo voor de donkere kerstdagen volop in het licht zetten. "Het is een prachtig gezicht", aldus de molenaar in spe.