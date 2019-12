Waar verbrandde Van Goghs boertje dat onkruid?

Die stelligheid ontleent hij aan brieven die Van Gogh stuurde naar zijn broer. Het doek moet wel gemaakt zijn in de buurt van zijn verblijf en aan de zuidoostkant van het Van Gogh-huis in Nieuw Amsterdam stond toen geen bebouwing.

Het schilderij werd vanmiddag gepresenteerd in het Drents Museum in Assen. Datzelfde museum gaat ook onderzoek doen naar de verschillende locaties waar Van Gogh actief was in 1883. Want hoofdconservator Annemiek Rens is een stuk voorzichtiger over de locatie van het boertje.

"Hij zei natuurlijk niet van: ik ga daar de straat in en zie daar een veld en dan ga ik het schilderen", verklaart Rens de onzekerheid. "Op het schilderij zie je niet zoveel aanwijzingen anders dan dat het een kale vlakte is. Maar die had je wel meer in de buurt van Nieuw-Amsterdam, dus ik weet niet of we daar achter gaan komen."

Onkruid verbrandende boer van Vincent van Gogh (1883) (foto: RTV Drenthe)

Het Drents Museum doet het onderzoek samen met het Drents Archief en het Drents Landschap, maar Rens maakt zich geen zorgen over het slagen ervan. "Het zou leuk zijn om te weten, maar het schilderij is prachtig en daar hebben we de precieze plek niet voor nodig.

