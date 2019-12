De kerstverlichting brandt weer in binnenstad Assen

De kerstverlichting in Assen brandt overal weer. Het conflict dat Erik de Boer van CopyXpress had met binnenstadvereniging Vaart in Assen is opgelost. "Niet dankzij Vaart in Assen. De leverancier van de feestverlichting, Doorenbos, springt bij", laat De Boer weten.

De Boer wilde de kerstverlichting voor de Kloekhorststraat en een gedeelte van de Groningerstraat niet in een stopcontact aan zijn eigen pand hebben, omdat het stroomverbruik van de kerstverlichting verstoring kan veroorzaken bij zijn eigen bedrijf. Ook zou De Boer in eerste instantie niet worden gecompenseerd voor de kosten van het stroomverbruik.

'Kostenberekening klopte van geen kant'

Vaart in Assen had inmiddels toegezegd om het stroomverbruik te betalen voor De Boer. "Maar hun berekening klopt van geen kant", zegt De Boer. "Bij mijn eigen berekening kom ik op veel meer uit."

"Wij hebben ook een berekening gemaakt", laat Lodewijk Doorenbos van Doorenbos Feestverlichting weten. "Die van ons komt wel in de buurt van die van De Boer. Dus hebben wij besloten om de stroomkosten te vergoeden."

Doorenbos was niet blij met het conflict dat De Boer had met Vaart in Assen. "Iedereen in Assen weet dat wij de verlichting leveren. Als de verlichting dan niet brandt, worden wij erop aangekeken." Doorenbos heeft volledig begrip voor de weigering van De Boer. "Wij doen gewoon wat de klant zegt, in dit geval Vaart in Assen, en zij hadden een afspraak met de vorige eigenaar. Die afspraak is niet met de nieuwe eigenaar gemaakt."

Niet bang voor storing

De Boer is blij dat Doorenbos hem te hulp schiet en is niet bang dat er alsnog een stroomstoring zal ontstaan in zijn zaak wanneer het licht uitvalt. "Natuurlijk heb ik het liever niet, maar op deze manier kan het. Hij hangt nu aan mijn alarm en mocht er iets misgaan: Ik woon in de buurt."

Sinds 16.00 uur vanmiddag branden de lampjes weer.

