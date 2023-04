Vijlbrief loopt vooruit op kabinetsreactie gaswinning: 'Blijf graag in gesprek'

Staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief wil in gesprek blijven met inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe. "Het kabinet wil de fouten die zijn gemaakt herstellen. Dit is onze laatste kans om het beter te doen."

Vijlbrief laat dat weten via een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden. Vandaag komt het kabinet met een reactie op het eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Premier Mark Rutte komt daarvoor naar het Groningse Garmerwolde.

Maatregelen

Vijlbrief stelt dat het kabinet recht wil doen aan het verdriet en de pijn van inwoners van het gebied. "Het beleid moet menselijker, de uitvoering milder. Het kabinet neemt daarom een flink aantal maatregelen voor erkenning, herstel en perspectief", blikt hij vooruit. De staatssecretaris kondigt vijftig maatregelen aan.

Vijlbrief richt zijn brief aan inwoners dus aan inwoners van Groningen en Noord-Drenthe. Onlangs bezocht hij Annerveenschekanaal en gaf hij aan zich vaker in Noord-Drenthe te willen laten zien omdat hij de zorgen van inwoners daar net zo serieus neemt als die in Groningen.

"We hebben geprobeerd zo goed mogelijk te luisteren", schrijft Vijlbrief. "We zullen als kabinet de fouten herstellen en het vertrouwen proberen terug te winnen. We moeten investeren in de kracht van de regio en haar mensen, zodat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. Dat is niet van de een op de andere dag geregeld. We hebben nog een lange weg te gaan. Of we daarbij op de goede weg zijn, daarover blijf ik graag met u in gesprek. Want daar heb ik jullie voor nodig."

Compensatie

De parlementaire enquête legde bloot hoe de overheid decennialang wegkeek van de problemen die de gaswinning veroorzaakte en financiële belangen voorrang gaf. De gasmiljarden spekten de staatskas en de betrokken oliemaatschappijen, maar voor de soms 'rampzalige gevolgen' voor Groningers (en Drenten) was lange tijd geen aandacht.

Samen met Vijlbrief zal Rutte uit de doeken doen hoe het kabinet denkt het jarenlang negeren van de belangen van Groningers goed te maken. De enquêtecommissie sprak van een "ereschuld".