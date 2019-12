Waar in Drenthe vind je de meeste geregistreerde beveiligingscamera's?

In Drenthe hangen er ongeveer 5,5 duizend door de politie geregistreerde beveiligingscamera's. De meeste daarvan, zo'n 1339 stuks, hangen in de gemeente Emmen. De meeste camera's per 1000 inwoners hangen echter in de gemeente Coevorden, namelijk 18 stuks per 1000 inwoners. Dat blijkt uit politiecijfers die door de techsite VPNgids.nl opgevraagd werden.

In de cijfers zijn alle door de politie geregistreerde beveiligingscamera's opgenomen. In totaal zijn dat er in Nederland 228.530 stuks. Ruim 80% daarvan is eigendom van bedrijven. Verder is van het totaal aantal geregistreerde camera's in Nederland 7,5% een publieke camera (bijvoorbeeld van de gemeente in de openbare ruimte) en 11,7% een particuliere camera (bijvoorbeeld aan een huis).

Publieke camera's

Opvallend is dat in de gemeente Meppel 35 geregistreerde publieke camera's hangen. Hiermee heeft de gemeente Meppel veruit het hoogst aantal geregistreerde publieke camera's van alle gemeenten in Drenthe. Op de tweede en derde plaats, in de gemeenten Emmen en Hoogeveen, hangen namelijk 'maar' 15 geregistreerde beveiligingscamera's per gemeente. In de gemeenten Tynaarlo en De Wolden zijn geen publieke camera's geregistreerd. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, het kan ook zijn dat de gemeente de camera's niet geregistreerd heeft.

Particuliere camera's

Als het gaat om geregistreerde particuliere camera's, scoort de gemeente Emmen het hoogst: daar hangen er 1324 in totaal. Daarna hangen er het meest aantal geregistreerde particuliere camera's in de gemeenten Hoogeveen en Assen, 819 en 783 respectievelijk. Het minst aantal geregistreerde particuliere camera's hangt in de gemeente Westerveld, namelijk 84.

Camera's die eigendom zijn van bedrijven worden ook opgeteld bij het aantal geregistreerde particuliere camera's.