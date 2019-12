Boeren houden acties bij distributiecentra in Drenthe

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdag actievoeren bij ruim veertig distributiecentra in heel Nederland. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de gemeentes waar de distributiecentra zijn gevestigd.

De brief is in handen van de NOS. Uit die brief blijkt dat er actie gevoerd wordt bij de distributiecentra van Beilen en Gieten. Het distributiecentrum van Beilen levert aan Jumbo, die in Gieten levert aan COOP-supermarkten.

Woordvoerder Miriam Fokkema van de gemeente Midden-Drenthe, waar Beilen onder valt, bevestigt de brief te hebben ontvangen. "We volgen de berichtgeving en gaan onderling met de betrokkenen afstemmen wat we kunnen doen" , laat ze aan RTV Drenthe weten.

FDF verwacht bij elk distributiecentrum zo'n 200 tot 1.500 betogers.

Rechtszaak

Eerder vandaag diende een kort geding tegen FDF. Dat was aangespannen door supermarktbrancheorganisatie CBL. Zij stapten naar de rechter om de protesten te laten verbieden. De advocaat van FDF beweert dat distributiecentra niet worden geblokkeerd, toch zegt FDF dat er wel wordt geprotesteerd. Volgens de actiegroep zou dat ook tot wat hinder kunnen leiden.

CBL wil dat er genoeg ruimte is voor vrachtwagens om de centra te kunnen bereiken. "Als er geen vrachtwagens kunnen wegrijden, dan stopt de bevoorrading van winkels", aldus een CBL-woordvoerder tegen de NOS. "En sommige distributiecentra leveren aan een heel groot gebied. Dan kan het hard gaan."

Of de actie definitief door mag gaan wordt morgen bekend. Om 11.00 uur is de uitspraak van het kort geding.