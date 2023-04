Verward persoon aangehouden in Emmen

Hulpdiensten hebben hun handen sinds 08.00 uur hun handen vol gehad aan een verward persoon. Die schopte aan de Baander in Emmen de nodige stennis. Zo is er onder andere een raam van het appartementencomplex ingegooid en de vrees bestaat dat het daar niet bij zou blijven.

De man is aangehouden, meldt de politie. "De man is uit het pand en overgebracht naar het politiebureau. Daar gaan we in gesprek over verdere hulpverlening", laat een politiewoordvoerder weten.