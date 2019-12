De N34 wordt verdubbeld: hoeveel last heb je ervan?

Om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de stand van zaken rondom de werkzaamheden hield de provincie Drenthe vandaag een inloopbijeenkomst bij het informatiecentrum van de N34 in Dalen. Daar was te zien dat de échte werkzaamheden voor de verdubbeling binnenkort beginnen. "In januari starten we met de uitvoeringswerkzaamheden", zegt projectleider Arnold Mesken van de provincie Drenthe. "Die nemen daarna ongeveer anderhalf jaar in beslag."

Hinder

Er wordt begonnen met het aanbrengen van een geleiderail. "Daarachter kan veilig gewerkt worden en wordt de nieuwe rijbaan gemaakt." In het stuk weg zitten volgens Mesken een aantal 'bijzondere situaties', zoals nieuwe viaducten en onderdoorgangen. "Dat gaan we niet tegelijkertijd doen, maar na elkaar, om zoveel mogelijk hinder te voorkomen."

Toch kan Mesken niet ontkennen dat er hinder zal zijn. "Waar gewerkt wordt, daar ontstaat hinder. Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal voorkomen. Maar heel veel werkzaamheden kunnen we doen naast de bestaande rijbaan. Dat betekent dus dat je naast de weg heel veel werkzaamheden ziet, maar dat het doorgaande verkeer met een snelheidsbeperking door kan gaan." Die snelheidsbeperking zal inhouden dat er in plaats van 100 kilometer per uur, nog maximaal 70 kilometer per uur gereden mag worden.

Twee weken dicht

"Het gedeelte tussen Dalen en knooppunt Holsloot zal op een gegeven moment twee weken dichtgaan. Het verkeer wordt dan via de A37 omgeleid naar Holsloot. Dat is relatief gezien een eenvoudige omleiding", stelt Arnold Mesken van de provincie. "Dus ja, er wordt gewerkt. En ja, er ontstaat ook hinder. Maar we proberen dat toch zoveel mogelijk te beperken voor doorgaand verkeer."

Niet alleen op de N34 zelf zullen weggebruikers wat vernemen van de werkzaamheden, ook op de 'onderliggende wegen' zijn de gevolgen merkbaar. "Met name bij de onderdoorgangen. Daar zal af en toe sprake zijn van stremming. Vrachtverkeer en automobilisten kunnen daar niet langs op dat moment, maar we treffen voorzieningen voor fietsers, die bijvoorbeeld dan daar door containers heen kunnen rijden."

April 2021

Naar verwachting is de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden Noord en knooppunt Holsloot afgerond in april 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra.

Ook het noordelijker gelegen deel, van Emmen-West tot de aansluiting met de N381, moet dan verdubbeld zijn. Dit tracé wordt aangepakt door Dura Vermeer. In januari is over dit specifieke stuk weg een inloopbijeenkomst gepland bij het infocentrum van de N34 in Dalen.

