Nedersaksische app 'Woordwies' vanaf vandaag in de lucht

Het heeft lang geduurd voordat de app gelanceerd kon worden. Dit komt omdat er zoveel verschillende woorden zijn in alle dialecten. "Groningen had vierduizend woorden in een bestand staan, dat hebben we als basis genomen", geeft coördinator van de app Bert Rossing aan. "Elk Nedersaksisch gebied heeft daar tweeduizend uitgenomen en omgezet in de eigen taal."

Stoffig

Huus van de Taol-directeur Renate Snoeijing merkt dat het Drents een wat stoffig imago heeft bij sommigen. "Ik denk dat de app, zeker onder een jongere doelgroep, zijn best gaat doen om het Drents beter op de kaart te zetten", geeft ze aan. "Met zo'n app kun je iedereen bereiken. Of diegene nu 8 of 88 is, dat maakt ons niks uit."

'Zin in taal'

Volgens Bert Rossing is de app bedoeld voor iedereen die 'zin heeft in taal'. "Ik hoop dat ook jongeren beziggaan met taal", zegt hij. "Taal is niet lastig, het is leuk om mee bezig te zijn."