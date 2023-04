'Overlast asielzoekers Nieuw-Weerdinge met deze maatregelen zo goed als opgelost'

"We vinden het echt super. We denken dat we met deze reeks maatregelen de problemen in het dorp zo goed als zijn opgelost." Het moge duidelijk zijn: dorpsvoorzitter Wim Katoen van Nieuw-Weerdinge is meer dan opgelucht.

Gisteren spraken burgemeesters Eric van Oosterhout (Emmen) en Jaap Velema (Westerwolde) met staatssecretaris Eric van der Burg over de aanhoudende overlast door asielzoekers in het dorp. Beide burgervaders keerden met een aantal harde toezeggingen en ingrijpende bevoegdheden onder de arm terug naar huis.

Veiligelanders

Het dorp gaat al geruime tijd gebukt onder overlast door vooral veiligelanders. Dat zijn asielzoekers die weinig tot geen kans maken op een verblijfsvergunning. Momenteel verblijft er een groep van rond de tweehonderd veiligelanders in het asielzoekerscentrum in buurdorp Ter Apel. Inwoners en het dorpsbestuur zijn de overlast in de vorm van inbraken, diefstallen en intimidatie zat en hamerden meer dan eens op extra maatregelen.

De gemeente Emmen verhoogde daarop de inzet van politie en boa's en zette straatcoaches in die de groep aansprak op hun gedrag. Probleem was dat de maatregelen slechts beperkt hielpen, aldus Katoen. "Overdag hielp het enigszins, maar in de nachtelijke uren, na het vertrek van alle toezichthouders, bleef de overlast aan. Onlangs is er ook weer een rooftocht geweest in het dorp."

Binnen enkele weken uitgezet

Het dorpsbestuur bleef hameren op vergaande maatregelen. Omdat de problemen bleven aanhouden, besloten de twee burgemeesters in Den Haag verhaal te halen. En dat was niet voor niets. Vluchtelingen die geen kans maken op een verblijfsvergunning, worden nu binnen enkele weken uitgezet.

In overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen er zelfs gebiedsverboden worden opgelegd. Ook kan de marechaussee worden ingevlogen voor extra toezicht of handhaving. Ook heeft het COA toegezegd schade te vergoeden door asielzoekers uit het aanmeldcentrum.

Korte tijd

Katoen is blij met het maatregelenpakket. "Ik verwacht dat we binnen korte tijd het effect al gaan merken." Groot voordeel is volgens hem is dat de groep asielzoekers 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor verhoor in verband met de afwikkeling van hun asielaanvraag. "Waardoor ze eigenlijk niet van het terrein van het azc kunnen."

Wie dat wel doet, helpt zijn zaak niet, verwacht Katoen. Punt is dat de groep 'raddraaiers' zijn gezicht niet snel meer laat zien in het dorp, denkt de dorpsvoorzitter. "Het dorp is druk blijven zetten en dat betaalt zich nu uit."

Spreidingswet

Staatssecretaris Van der Burg doet voor de zomer nog het dorp aan om de extra maatregelen te bespreken. Katoen: "Met alles wat er tot nu toe afgesproken is, verwachten wij dat het wel goed gaat komen." De tot dusver genomen acties helpen onvoldoende en de frustraties lopen op bij inwoners.