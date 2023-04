Hoe is de Kibbelkoele eigenlijk ontstaan?

In 1962 is er begonnen met de aanleg van het stukje N381 tussen Emmen en Noord-Sleen, precies het gedeelte waar het zand uit de Kibbelkoele voor nodig was. In 1964 was het gedeelte autoweg klaar.

Het had niet veel gescheeld of de Kibbelkoele had een andere naam gehad. De naam Kibbelkoele stamt af van Kibbelveen en de naam Kibbelveen is rond 1926 ontstaan. Het Kibbelveen heette eerst het Noord-Sleenerveen, maar tijdens de ontginning van het gebied werd her en der gekibbeld over van wie welk stukje grond was.