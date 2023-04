Vorst in Drenthe in aanloop naar Koningsdag, zonnetje komt later

De nacht voor Koningsdag wordt het dus koud. "Het gaat in de weerhut vriezen, misschien maar 1 graad, maar het gaat vriezen. Dat is op neushoogte", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "Aan de grond kan het -3, -4 vier worden op beschutte plekken."

Het goede nieuws is dat de temperatuur flink omhoog gaat in de loop van de ochtend. Nienhuis: "Het wordt 11 tot 12 graden. We krijgen zon met wolkenvelden en het lijkt droog te blijven met heel weinig wind. Standjes en tentjes blijven dus gewoon staan."

Met de voorspelde nachtvorst en temperaturen overdag wordt Koningsdag kouder dan de jaarwisseling en nieuwjaarsdag. "Maar dat zegt meer over de idioot hoge temperaturen van toen, dan over Koningsdag. Het is voor eind april heel normaal weer. Het kan ook 6 graden worden deze tijd van het jaar, of boven de 20. Maar we zien de laatste tien jaar dat Koningsdag vaak een wat koelere dag is", concludeert Nienhuis.