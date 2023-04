Eigen haard is goud waard: Harm woonde 100 jaar in dezelfde boerderij (en stierf er)

Het was een mooi schouwspel in december vorig jaar. De honderdjarige Harm Huttinga en zijn 96-jarige vrouw Miny Huttinga-Holtjer zitten op een fauteuil in de woonkamer van hun boerderij in De Groeve en houden elkaars hand stevig vast, geflankeerd door burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo. Ook familieleden van het echtpaar kijken trots toe. Een zeventigjarig huwelijksjubileum is tenslotte niet iedereen gegeven.

Maar de fauteuil waarin Harm zat, is sinds 12 april leeg. Hij stierf op de plek waar hij honderd jaar lang had gewoond én ter wereld kwam. Het moest zo zijn. "Op onze zeventigjarige trouwdag ging het nog best goed met Harm, maar vanaf toen is hij langzaam achteruitgegaan", vertelt Miny. "Geestelijk wilde het nog wel, maar lichamelijk niet meer. Heel sneu", klinkt het. Maar ze berust erin. "Als je alleen maar op bed ligt, leef je niet echt meer. Ik denk dat het voor Harm beter is zo."

Beseffen wat je hebt

Ze mag dan wel 96 jaar zijn, Miny weet nog goed hoe ze haar man in uitgaansgaansgelegenheid De Gouden Leeuw in Zuidlaren ontmoette. Ze trouwden en daarmee ruilde Miny - "Ik mag dan wel in Drenthe wonen, ik voel me nog steeds een echte Grunneger"- Noordbroek in voor de boerderij van Harm in De Groeve. Ze voelde zich er direct thuis, mede door het sociale karakter van de buurt. "Er kwam hier altijd zoveel volk aanlopen, daar hield ik van."

Toch keken Miny en Harm stiekem weleens naar andere plekken om te wonen. "We hebben eens in Zuidlaren gekeken", weet ze nog. "Maar dan kom je weer thuis in je vertrouwde boerderij en besef je wat je allemaal hebt. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen komen hier altijd zo graag. Dan gingen we even naar het Zuidlaardermeer, of bouwden de kinderen hutten. Waarom zouden we zo'n waardevolle plek verlaten, vroegen we ons af."

Dankbaar

Harm en Miny runden tot zijn pensioen een melkveebedrijf, want toen Harm de 65-jarige leeftijd bereikte, was het welletjes. "We stopten met de boerderij en dat was voor ons net op tijd. Er waren in de omgeving veel grotere boerenbedrijven in opkomst en wij moesten eigenlijk meegroeien om mee te kunnen doen, maar dat was te zwaar geworden. Het paste precies zo", zegt Miny.

Zoals voor zoveel echtparen die decennialang lief en leed delen, valt het verlies van haar man Miny zwaar. "Het valt toch een beetje tegen, zo alleen", erkent ze, om er direct aan toe te voegen dat ze heel dankbaar is dat ze al 96 jaar leeft. "En daardoor zie ik ook hoe kinderen tegenwoordig opgroeien. Nou, ik kan je één ding vertellen, ik ben blij dat het vroeger anders was. In mijn jeugd hadden we misschien minder dan de jeugd nu, maar ik genoot altijd met volle teugen van wat ik wel had. Ik zou echt niet willen ruilen", lacht ze.

Geen haast

En zo groeide de boerderij in De Groeve de afgelopen eeuw nog meer uit tot een echte familieboerderij waar iedereen welkom was. "En nog steeds is", benadrukt Miny. "Mensen van Icare, huisartsen, vrienden, familie, buurtgenoten, we hebben ze allemaal over de vloer gehad deze maand", somt ze op. "We hebben echt zulke lieve buren." Ze werd na het overlijden van Harm overladen met kaarten - "Wel 130, als ik goed geteld heb" - en ook op de uitvaart stond ze te kijken van de opkomst. "Het waren meer mensen dan ik ooit gedacht had."