Drentse Van Gogh verhuist in maart van Assen naar Amsterdam

Wie het Drentse Van Gogh-schilderij tijdens zijn eerste periode in het Drents Museum in Assen wil zien, heeft tot maart de tijd. Dan verhuist het naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. "En na verloop van tijd komt hij weer terug naar Drenthe", zegt Drents Museum-directeur Harry Tupan.

De twee musea kochten het schilderij Onkruid verbrandende boer uit 1883 gezamenlijk voor 2,8 miljoen euro. De Drentse Van Gogh gaat dus op en neer pendelen tussen Assen en Amsterdam. "Alle afspraken daarover zijn al gemaakt", vertelt Tupan. "We moeten niet onnodig zeulen met zo'n schilderij. Het is belangrijk dat het voor langere tijd op een vaste plek is. Dat is gewoon beter voor de conditie van het schilderij."

Gisteren werd het werk Onkruid verbrandende boer uit 1883 gepresenteerd. Publiek kan het schilderij vanaf vandaag bewonderen, tijdens de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. "Vincent is terug in Drenthe. Het is een soort 'coming home'", aldus een trotse Harry Tupan.

'Fantastische ervaring'

Tupan deed de presentatie samen met Adriaan Dönszelmann. Hij is zakelijk directeur van het Van Gogh Museum. Ook is hij plaatsvervangend algemeen directeur. Vanuit die rol was hij verantwoordelijk voor het kopen van de Drentse Van Gogh. "Dat is een fantastische ervaring", vindt hij. "Zo'n veiling is wat abstract, omdat het op zo'n afstand is. Maar als je 'm dan hier ziet hangen, dan is dat heel mooi."

Volgens Dönszelmann verliep de samenwerking met het Drents Museum uitstekend. "Het is heel goed dat we elkaar snel hebben opgezocht", weet hij. "Dan weet je dat je allebei in de race bent. We kwamen snel tot de conclusie dat we samen sterker staan. En dat is ook gebleken, want het is een succes geworden."

'Het is het Drents Musem van harte gegund'

Vindt hij het stiekem niet jammer dat Onkruid verbrandende boer niet eerst in Amsterdam komt te hangen? "We hebben hem al even bij ons thuis gehad", lacht hij. Het Van Gogh Museum neemt het beheer en het behoud van het werk op zich. "Met onze medewerkers hebben we het schilderij al even kunnen delen. Dat was een mooi, intiem moment. Het kunstwerk moet hier nu natuurlijk zijn voor Barbizon van het Noorden. Het is het Drents Museum van harte gegund om 'm eerst te mogen tonen", aldus Dönszelmann.

