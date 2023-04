Discriminatie in Drenthe vaakst op grond van huidskleur en afkomst

Discriminatie op grond van ras en huidskleur is de meest gemelde vorm van discriminatie in Drenthe. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2022.

Het totaal aantal meldingen bij de drie noordelijke meldpunten liep vorig jaar terug van 1.346 naar 1.125. In Drenthe deden inwoners uit de gemeenten Emmen, Assen en Hoogeveen het vaakst een melding.

Veruit het vaakst gaat het om een omstreden behandeling, vijandige bejegeningen en uitlatingen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om discriminatie op grond van afkomst en huidskleur. "Daarin volgt Drenthe, helaas, de landelijke trend", zegt Rika Ringersma, coördinator Meldpunt Discriminatie Drenthe.

"Uitgescholden worden op het voetbalveld omdat je een andere huidskleur hebt, regelmatig de inhoud van je tas moeten laten zien in winkels omdat je een donkere huidskleur hebt, of gepest worden op je werk omdat je uit een ander land komt. Discriminatie op grond van afkomst en huidskleur heeft veel impact op mensen die er bijna dagelijks mee geconfronteerd worden", stellen de onderzoekers.

Bij discriminatiemeldpunten wordt na herkomst en huidskleur een ziekte of handicap het vaakst aangedragen als discriminatiegrond, gevolgd door geslacht. Bij de politie staat seksuele gerichtheid op de tweede plek. "Bij ons melden mensen zich met ervaringen. Mensen mogen zich bij ons gewoon melden als ze zich gediscrimineerd voelen en hun verhaal doen, we gaan dan op zoek naar een oplossing. De politie registreert incidenten, aan de hand van een aangifte of van wat een agent ter plaatse constateert."