Sportakkoord Assen: 'We lopen niet voorop'

Het wensenlijstje 'Dit wil Assen' werd vanmiddag aan de gemeenteraad gepresenteerd. De wensenlijst komt voort uit bijeenkomsten waar vele tientallen belanghebbenden hun zegje konden doen.

Burgerinitiatief

Een aantal sportliefhebbers, onder wie sportdocent Inge Wigchers van het Drenthe College, zijn twee jaar geleden met dit burgerinitiatief begonnen. "Sport kreeg niet de aandacht die het verdient en dat is zo jammer. Natuurlijk gebeurde er wel iets op sportgebied, maar als je kijkt naar jaren geleden... Toen waren er zulke gave dingen in Assen. En we hebben nog steeds wel mooie sportevenementen, maar we lopen niet voor op", aldus Wigchers.

De initiatiefgroep wil dat er in Assen beter over sport wordt nagedacht en dat er alles aan gedaan wordt om mensen te laten sporten. En belangrijke sportevenementen mogen niet zomaar verdwijnen. "We willen graag dat iedereen in Assen op een gezonde, veilige manier kan sporten. Daar hoort bijvoorbeeld een beweegdiploma bij. Daar hoort een gezonde stad bij. We willen graag scholen met een 'gezonde school-vignet', sportkantines die gezond zijn en sporten voor iedereen: van jong tot oud en of je een beperking hebt of niet."

Aankomende maanden moet het akkoord op de politieke agenda in Assen. De initiatiefnemers hopen begin april met alle betrokken partijen een handtekening onder het akkoord te zetten. "We hebben een mooi document liggen met wat we nu willen: de wensen van alle burgers en verenigingen en organisaties in Assen. En dan gaan we de aankomende tijd intensiever met de gemeente om tafel over de vraag hoe we dat gaan doen", zegt Wigchers enthousiast.

Heel Drenthe bezig met sportakkoorden

In alle Drentse gemeenten wordt op dit moment gewerkt aan sportakkoorden. Met een onafhankelijke sportformateur worden alle partijen binnen een gemeente bij elkaar gebracht die te maken hebben met sport en beweging. Het doel is tweeledig: sport wordt ingezet om maatschappelijke problemen aan te pakken en sportclubs worden toekomstbestendig gemaakt.

"Halverwege 2020 verwacht ik dat alle sportakkoorden er zijn", zegt Hans Slender van Sport Drenthe. Hij is als sportformateur actief in onder andere Hoogeveen en Noordenveld. Hij verwacht dat het akkoord in Hoogeveen snel gepresenteerd wordt, Noordenveld heeft in ieder geval tot maart nodig. "Uiteindelijk willen ze het uitvoeringsbedrag allemaal ontvangen", doelt hij op een subsidie die klaarligt voor de uitvoering van het sportakkoord. "Dat zijn geen spectaculaire bedragen, maar een extra impuls. Je kunt er geen sporthal van bouwen of een kunstgrasveld van aanleggen."

Dat is volgens Slender ook niet de bedoeling van het ontwikkelen van sportakkoorden. "Het gaat dus meer om de softwarekant, alleen al de ontmoeting kan heel waardevol zijn en veel betekenen. Vooral in kleinere dorpskernen kan samenwerking belangrijk zijn. Sommige sportbonden en verenigingen hebben een heel goed werkend beleid voor vrijwilligers, je moet van elkaar leren."

Ingewikkelder, maar beter

Aan de andere kant wordt gevraagd aan verenigingen wat zij kunnen bijdragen aan de samenleving. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld bijdragen aan het terugdringen van overgewicht en hoe kunnen ze kwetsbare doelgroepen bereiken? "Wat je vooral ziet is dat het beleid niet alleen van de gemeente komt, er wordt echt samengewerkt. Van sportclubs wordt gevraagd wat zij nodig hebben. Het zorgt voor meer mensen aan tafel. Het is ingewikkelder, maar wel beter", zegt Slender.

Sport Drenthe wil uiteindelijk de twaalf Drentse sportakkoorden naast elkaar leggen, om te kijken wat 'bovengemeentelijk' geregeld moet worden. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van sport voor mensen met een beperking is het niet altijd mogelijk om binnen een gemeente met voldoende aanbod te komen. Er moeten bijvoorbeeld wel genoeg spelers zijn om een team mee te kunnen vullen.