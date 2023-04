Dwangsom voor Peizer hoveniersbedrijf blijft uit, buren balen

Over het hoveniersbedrijf aan De Pol in Peize worden al jaren rechtszaken gevoerd. De directe buren willen van de hovenier en zijn bedrijf af vanwege de overlast die hij zou veroorzaken. Die bestaat onder meer uit het af- en aanrijden met een shovel, het laden en lossen op het terrein en busjesverkeer.

De buren zeggen het bestemmingsplan aan hun kant te hebben, want een hoveniersbedrijf is op die plek niet toegestaan. Maar de gemeente Noordenveld zegde in 2020 toe dat het bedrijf er mag zitten. Toch legde de gemeente de hovenier twee jaar geleden een dwangsom op, die vandaag door de Raad van State werd geschorst. Die schorsing duurt tot er een einduitspraak is en die kan met de huidige achterstanden bij de Raad van State nog wel even op zich laten wachten.