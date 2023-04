Westenesch of Barger-Compascuum: waar wordt windmolenpark geschrapt?

De gemeente Emmen gaat een van de twee nog resterende locaties voor windmolenparken schrappen. Momenteel zijn de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 (bij Westenesch) als zodanig in beeld. Door een van de twee gaat een streep, maar welke? Onderzoek moet dat over een half jaar uitwijzen.

Wakker Emmen kwam met een monsterzege van 14 zetels in 2014 in het college van de gemeente Emmen terecht. Een van de grootste verkiezingsbeloftes die destijds gedaan werd: geen windmolens in de gemeente Emmen. Beloven is een ding, nakomen een tweede. Want Emmen ontkwam niet aan de door de provincie opgelegde opgave om 95,5 megawatt (MW) aan windenergie voor haar rekening te nemen.

In 2016 werden hiervoor drie locaties als ontwikkelgebieden aangewezen: de Pottendijk bij Emmer-Compascuum, de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 ter hoogte van Westenesch en Diphoorn. Pottendijk is inmiddels ontwikkeld (14 molens), in de laatste twee zit om uiteenlopende redenen geen vaart. Ook lopen er geen vergunningsaanvragen voor deze twee nog resterende locaties. Voor de Zwartenbergerweg ligt een opgave van 24 MW (minimaal 7 molens) en voor de N34 21 MW (minimaal 5 molens)

Optelsom

Na al die jaren krijgt Van der Weide nu alsnog een kans om molens te schrappen aan de hand van een eenvoudige optelsom. "De gehele provincie kreeg destijds een opgave van 285,5 MW opgelegd, waarvan 95,5 in onze maag werd gesplitst", legt de wethouder uit.

In Drenthe zijn in de afgelopen jaren al diverse parken gerealiseerd, zoals Weijerswold nabij Coevorden en het park Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Met als gevolg dat er al 270 MW van de totale opgave is gerealiseerd. Van der Weide: "Want daar komt bij dat onder de motorkap van elke molen meer vermogen zat dan aanvankelijk werd gedacht."

Afscheid nemen

Er blijft dus nog 15 MW over voor wat betreft de complete provinciale windopgave, terwijl voor Emmen, de enige gemeente waar nog turbines bij gaan komen, nog een opgave ligt voor 45. De provincie is daarom gevraagd om dat verschil in mindering te brengen en staat daar deze in principe positief tegenover, aldus Van der Weide. "We hoeven zorg te dragen voor minder windenergie en dat betekent dat we afscheid kunnen nemen van een van de twee locaties die nog open staan."

Volgens Van der Weide is het dus niet de bedoeling dat op beide locaties een aantal turbines worden geschrapt. Een locatie verdwijnt van tafel. "Als je een locatie half overeind houdt, dan komt de gehele haalbaarheid in het geding. Dat kun je niet zomaar doen. Want dat zou betekenen dat je complete procedures opnieuw moet doen."

Half jaar

Op de vraag welke van de twee wordt geschrapt, kan Van der Weide nog niet aangeven. "Eerst is uitgebreid onderzoek nodig. De provincie moet haar zegen ook nog geven. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen nog om tafel." De vraag rijst of omwonenden en voornaamste ontwikkelaar Pure Energie nog invloed hebben op de beslissing.

Nee, aldus Van der Weide. "Het moet een politiek besluit worden en we gaan inwoners daar niet verantwoordelijk maken. Wel gaan we in gesprek met iedereen. Voorts kijken we naar zaken als het aantal gehinderden, slagschaduw en invloed op de natuur."

Daar rolt uiteindelijk een beeld uit naar voren op basis waarvan de gemeente een besluit gaat nemen. Van der Weide verwacht het onderzoek over een half jaar te hebben afgerond.

Grensverdrag

De windparken hadden eigenlijk in 2021 al gerealiseerd moeten worden. Het tekort aan ruimte op het stroomnet zorgde voor problemen. Voor de twee nog resterende locaties in Emmen is er sprake van nog meer hordes. Bij de Zwartenbergerweg zit een uit 1824 afkomstig grensverdrag de ontwikkeling van een park dwars. Het verdrag staat geen bebouwing toe tot 374 meter aan weerszijden van de grens. Er is onderzoek gedaan naar grensoverschrijdende samenwerking met Duitse partners door gemeente, provincie en ontwikkelaar Pure Energie.

Volgens laatstgenoemde bood dit alles vooralsnog geen concrete oplossing. Bij de N34 lopen de ontwikkelaars (waaronder opnieuw Pure Energie) op tegen de door de gemeente opgelegde regels. De windturbines mogen slechts 149 meter inclusief tiphoogte zijn. Volgens Pure Energie levert dit geen rendabele business case op. Afwijken naar een grotere hoogte mag, mits er hiervoor draagvlak is bij de omwonenden. Ruim vijf jaar geleden strandden de gesprekken met omwonenden hierover.

Woordvoerder Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie laat weten dat het nog te vroeg is om te reageren. "We beraden ons nog op een reactie. Hoewel ontwikkeling op beide locaties onze voorkeur heeft."