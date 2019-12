Drenthe Toen #14: NS in oorlogstijd en de bevrijding van verzetsstrijders in Assen

08/12 Drenthe Toen

2.14 - Dirk Mulder praat over de rol van de Nederlandse Spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de achterliggende afspraken en problemen. Daarbij is natuurlijk ook aandacht voor het vervoeren van de joden. Mulder schreef het boek De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd. Rijden voor vaderland en vijand. over het onderwerp.

27.49 - In Old Neis leest Aaldert een verhaal over geluidsoverlast en fijnstof. Onderwerpen die ook nu actueel zijn. Vooral fijnstof natuurlijk...

31.40 - Nog meer 'oud nieuws' in een reportage uit ons RONO-archief. We horen namelijk een verhaal over Nieuw-Weerdinge, op dat moment 100 jaar oud.

35.13 - Henk Luning vertelt over bij(geloof). De expert op het vlak van (Drentse) dierenmanieren vertelt bijvoorbeeld hoe de bijen verteld werd dat hun baas dood was. Daarnaast heeft Luning nog veel meer verhalen en feitjes over het historische belang van de bijen en de gebruiken rondom het insect.

41.24 - Precies 75 jaar geleden pleegde het verzet een overval op het Huis van Bewaring in Assen om andere verzetsstrijders te bevrijden. Een levensgevaarlijke onderneming. Aan het woord is Will Arents, één van de herdenkers. Hij vertelt over de overval en het belang van de herdenking.

52.52 - Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. RTV Drenthe roept een speciale website in het leven over de bevrijding van Drenthe. Ook andere regionale omroepen hebben zo'n website. Margreet Gort van RTV Drenthe vertelt over de website, te vinden op drenthe.75jaarvrijheid.nl.

56.17 - In de tweede aflevering van onze nieuwe serie 'Man en Plaats' bezoekt Lydia Tuijnman met Paul Brood Huize ter Hansouwe bij Peize. De markante Drent die daarbij hoort is Gerrit Overdiep. Een jurist. En hij is niet de enige bekende oud-bewoner van het huis.

1.03.22 - Heileen Tonckens neemt verslaggever Lydia Tuijnman mee naar een mooi boerenerf in Wapserveen. Daar praat het tweetal over erfafscheiding.

1.07.54 - Als afsluiting van deze podcast ook weer een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer voorgelezen door Robbert Oosting.

Dirk Mulder - schrijver van De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd. Rijden voor vaderland.

Henk Luning - historisch onderzoeker en dierenexpert

Will Arents - oud-gediende bij de herdenking bij het Huis van Bewaring in Assen

Margreet Gort - eindredacteur bij RTV Drenthe

Paul Brood - historicus

Sophie Timmer

