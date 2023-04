Taakstraffen voor tandartsassistente uit Assen na poging tot afpersing

Een 35-jarige tandartsassistente uit Assen is voor poging tot afpersing van haar voormalige baas veroordeeld tot 2 dagen cel. De vrouw heeft die straf in voorarrest uitgezeten. Haar toenmalige partner (37) uit Assen was volgens de rechter de aanstichter en kreeg een taakstraf van tachtig uur opgelegd.

Deze straffen zijn gelijk aan wat het Openbaar Ministerie (OM) eind maart eiste. Een celstraf was passender geweest, ware het niet dat de poging tot oplichting al in 2017 gebeurde. Te lang geleden om beiden alsnog de cel in te sturen. De vrouw werkte destijds voor de tandarts in Assen. Ze wilde stoppen en was hoogzwanger.

Naaktfoto's en -film

Beiden probeerden de tandarts te overtuigen om een overeenkomst te ondertekenen waarmee de vrouw een hogere uitkering zou krijgen. De vrouw stond bovendien voor drieduizend euro bij haar toenmalige baas in de schulden, en ook dat zou worden kwijtgescholden. De tandarts ging daar niet in mee. Direct daarop kreeg hij naaktfoto's en -filmpjes van hemzelf en een vrouw toegestuurd.

Charme

De beelden waren gemaakt door een 28-jarige vrouw uit Assen, die zich eerder als patiënte in de praktijk meldde. De medicus viel voor haar charmes en belandde met haar in bed. Zij maakte hiervan opnamen. Voor haar aandeel en het oplichten van nog eens drie mannen eiste het OM tegen haar een werkstraf van 80 uur en 180 dagen cel, waarvan 162 dagen voorwaardelijk.

Bedoeling niet bekend

De rechter is er niet van overtuigd dat de vrouw met deze beelden de tandarts probeerde af te persen. Het heeft er wel alle schijn van, vindt de rechter. De vrouw erkende het maken van deze beelden, maar de bedoeling daarvan is niet duidelijk. De vrouw lichtte daarnaast in 2017 en 2018 nog eens drie mannen op.