Sloop basisscholen Klazienaveen aanzet voor lokale stoelendans

De leegstaande scholen De Planeet en De Viersprong in Klazienaveen gaan binnenkort tegen de vlakte. Volgens wethouder René van der Weide wordt halverwege mei gestart met de sloop van beide panden, een klus die tot eind juli duurt. Voor de vrijkomende locaties wordt gedacht aan woningbouw en huisvesting van twee andere scholen.

In Klazienaveen wordt werk gemaakt van de vervanging van verouderde schoolgebouwen voor frisse nieuwbouw. Sinds augustus vorig jaar staan de schoolgebouwen van openbare basisscholen De Spil, De Viersprong en De Planeet leeg. De drie zijn samen gefuseerd tot één basisschool en kregen nieuw onderdak in een vorig jaar gerealiseerde aanbouw bij het Esdal College in Klazienaveen.

Voor de laatste twee scholen wordt de sloophamer inmiddels in stelling gebracht, aldus Van der Weide. "Voor de plek van De Viersprong denken we aan woningbouw."

Het aantal kavels is nog onbekend, volgens de wethouder loopt er nog een onderzoek. Wensen en behoeftes vanuit het dorp worden daarin meegenomen.

Voor de plek van De Planeet is de toekomst een stuk concreter. Christelijke basisscholen De Kap en de Pastoor Middelkoopschool willen hier gezamenlijke nieuwbouw realiseren. De scholen hebben daarbij geen fusieplannen en gaan beide als zelfstandige scholen door. Met als enig verschil dat ze straks hetzelfde dak delen.

Sint Henricusschool

De Spil is voorlopig nog gevrijwaard van sloop. Momenteel huurt een kinderopvang het gebouw. Mogelijk maakt het pand in de toekomst plaats voor de nieuwbouw van de katholieke Sint Henricusschool.

Een definitieve knoop is daar nog niet over doorgehakt, want ook hier loopt een onderzoek. "Mogelijk komt de nieuwbouw ook op de plek van de huidige locatie van de Sint Henricusschool", aldus Van der Weide.

30 miljoen euro

In totaal steekt Emmen ruim 30 miljoen euro in de nieuwbouw van scholen in de komende jaren. De Emmer wijk Defltlanden en de dorpen Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen zijn in de komende jaren ook aan de beurt. In de wijk Bargeres komt op de plek van De Barg een gezamenlijke huisvesting door dezelfde school, De Brink en de Tine Marcusschool.

Vijftig jaar oud

Er komt in een keer veel op het bordje van de gemeente, maar dat is niet zo verbazingwekkend, aldus de wethouder. "Een groot deel van deze gebouwen is veertig tot vijftig jaar geleden gebouwd. Een periode waarin Emmen een enorme groei doormaakte."