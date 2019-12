Gewelddadige Albert Talen aangehouden in Meppel

Ondernemer Albert Talen uit Staphorst is aangehouden in Meppel. Hij heeft iemand verwond op het terrein dat hij eerder huurde aan de Hesselterlandweg.

De gemeente Meppel bevestigt het incident. Er heeft een schermutseling plaatsgevonden met een medewerker van de huidige eigenaar van het terrein. Burgemeester Korteland van de gemeente Meppel keurt het incident af. "Dit soort praktijken tolereren we niet in Meppel."

Volgens de gemeente kon niet worden voorkomen dat iemand gewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Talen zou volgens de politie het terrein aan de Hesselterlandweg, waar eerder Talen Afvalrecycling stond, zonder toestemming hebben betreden. Volgens de politie is er daarom ook sprake van lokaalvredebreuk.

Afval

Rondom de ondernemer is veel te doen geweest. Zo was er een grootschalige brand op het terrein waar Talen afval opsloeg. Verder werd de ondernemer in mei door de rechtbank van Overijssel failliet verklaard, ook voor zijn vestiging in Meppel. En de ondernemer kreeg ook een dwangsom opgelegd van de gemeente Meppel.

Talen werd eerder deze maand vrijgesproken van deze dwangsom, wat betekent dat hij een bedrag van 50.000 euro aan de gemeente niet hoeft terug te betalen. De dwangsom werd geëist omdat afval niet goed opgeslagen zou liggen. De rechter oordeelde dat een deel van de onderbouwing van de gemeente Meppel onduidelijk was en het bewijs onvoldoende. De gemeente Meppel gaat niet in hoger beroep.

Van wie is het terrein?

Talen huurde destijds het terrein van Lagros B.V. in Staphorst. Ruim een jaar geleden, de nacht voordat er een grote brand woedde, werd de huur opgezegd. Inmiddels is het gebouw in handen van een nieuwe verhuurder. Het is onduidelijk of een nieuw huurcontract met Talen is getekend.

Talen is maandag ook weer vrijgelaten. Volgens de politie is wel een proces-verbaal opgemaakt.