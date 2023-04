Jongeren in Assen maakten vorig jaar vaakst gebruik van jeugdzorg

In Drenthe maken jongeren in de gemeente Assen relatief het vaakst gebruik van jeugdzorg, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over vorig jaar. Het gaat om mensen tot 23 jaar oud.

Bijna 14 procent van de jongeren in de Drentse provinciehoofdstad ontving jeugdzorg. Daarmee is het één van de koplopers in Nederland. In de gemeente De Wolden zitten de minste Drentse jongeren in de jeugdzorg, daar ligt het aantal ruim onder de 10 procent.

Landelijke cijfers blijven gelijk

Landelijk kregen 467 duizend jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dit betekent dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg ontvangt.

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar vallen relatief gezien het vaakst onder de jeugdzorg. Met name meisjes in die leeftijdscategorie schieten erbovenuit.

Verschillen

De uitersten in Nederland kunnen groot zijn. Zo ontvingen in de gemeenten Tiel en Terneuzen meer dan 17 procent van de jongeren jeugdzorg. Op Vlieland en Urk was dat minder dan 5 procent.