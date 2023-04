Sloopkogel gaat dit najaar definitief door Nicolaiflats Emmermeer: 'Een groot verlies'

In februari werd misschien wel de laatste noodgreep gedaan. Bij de provincie werd verzocht de flats aan te wijzen als provinciaal monument, waardoor de sloopkogel voorgoed weg zou blijven. Maar dat wordt 'm dus niet, tot grote teleurstelling van De Vries.

Eren aan alle kanten

"In Emmermeer is dit een gebeuren op zich", verwijst hij naar de Nicolaiflats. "Een stukje naoorlogse geschiedenis, uniek voor Emmen. Je moet dit eren aan alle kanten, in plaats van slopen."

Wat de erfgoedvereniging betreft worden de gebouwen gerenoveerd zodat er weer gewoond kan worden. "En dan sla je twee vliegen in een klap", benadrukt De Vries. "Dat is duurzamer en je houdt historisch erfgoed overeind."

Maar nu de laatste reddingspoging lijkt gestrand, zal de sloopkogel wel gehanteerd worden, denkt hij. "Een groot verlies. Als we met alles zo omgaan blijft er weinig historie over in Drenthe."

Vlotter dan verwacht

Woningbouwcorporatie Lefier laat weten blij te zijn met het besluit van de provincie. "Dit betekent dat we kunnen doorpakken met de herontwikkeling", aldus woordvoerder Gijs Bosman. De sloop van de twee flats (48 appartementen) en acht aangrenzende gezinswoningen staat gepland voor dit najaar.

Alle bewoners zijn inmiddels aan een andere woning geholpen of naar elders verhuisd. "De herplaatsing verliep vlotter dan verwacht. In plaats van eind 2024 kunnen we deze herfst al starten met de afbraak."

Volgens Bosman ligt het in de lijn der verwachting dat min of meer een zelfde hoeveelheid woningen wordt teruggebouwd. Lefier houdt daarbij dezelfde bouwstempel aan zoals die door Nicolaï is bedacht. Kortom, de stenen komen te liggen binnen dezelfde oppervlakte van de huidige flats. "Qua planologie verandert er niets aan de omgeving."

Nog drie flats

De open grasvelden aan weerszijden van de flats blijven onder meer intact. De sloopwerkzaamheden zullen waarschijnlijk volgend voorjaar zijn afgerond. Tegen die tijd is er ook meer zicht op de exacte invulling van het vrijgekomen terrein.