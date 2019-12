Maand lang geen treinen tussen Assen en Groningen

Volgens RTV Noord zijn de werkzaamheden van 6 mei tot 3 juni. De verbouwing valt precies tussen de mei- en zomervakantie in. Dat is een periode waarin veel mensen gewoon naar hun studie of werk moeten. Reizigers moeten dan met de bus tussen Assen en Groningen op en neer pendelen.

Veel werkzaamheden in heel Nederland

Normaal zijn zulke werkzaamheden vooral in vakanties of weekenden. Volgens Gerrit Wessels, bouwmanager bij spoorbeheerder ProRail, zijn er twee redenen dat er buiten de zomervakantie wordt gewerkt. Belangrijkste reden is dat er in de zomervakantie ook in de rest van Nederland aan het spoor wordt gewerkt.

"Stel je voor dat bijvoorbeeld ook in Zwolle grote werkzaamheden zijn. Dan moeten de vervoerders voor zowel die regio als in Groningen bussen regelen die treinen vervangen. Dat is voor een vervoerder niet haalbaar", zegt Wessels tegen de omroep. De andere reden is dat er steeds minder mensen zijn om het werk uit te voeren.

Bij station Groningen Europapark wordt een vierde perron gebouwd, omdat er steeds meer treinen naar dat station gaan rijden. Ook wordt na de werkzaamheden het nieuwe rangeerterrein 'De Vork' in gebruik genomen, aan de oostzijde van station Europapark. Daar worden treinen dan gestald als ze 's nachts of in het weekend niet nodig zijn. Nu gebeurt dat nog naast het Hoofdstation.