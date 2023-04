Water Natuurlijk verder zonder BBB in coalitiebesprekingen Noorderzijlvest

Bij de Waterschapsverkiezingen werd Water Natuurlijk (6 zetels) de grootste partij, gevolgd door de BBB met 4 zetels. Sikkema sprak de voorkeur uit om de verkiezingswinnaars samen te laten werken in een nieuw bestuur. Dat moest gebeuren met PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water, maar die optie is dus van de baan.

Na de meivakantie gaan de besprekingen met de nieuwe rits partijen verder onder leiding van formateur Ton Baas. Hij is waarnemend burgemeester geweest in diverse Drentse en Friese gemeenten en was verder oud-gedeputeerde in die laatste provincie.