Meer buslijnen verdwijnen door bezuinigingen, provincie wil bijpassen

Volgens het provinciebestuur is er in Drenthe en Groningen minder 'gekaasschaafd' in het openbaar busvervoer dan in de rest van ons land. Wat er nu aan dienstregeling is ongeveer 95 procent van voor de coronacrisis. Dat komt onder meer doordat Drenthe in 2022 al 3,1 miljoen euro extra in het ov stopte. Dat wordt in 2024 na de bezuinigingen 92 procent.