Drenthe Toen Podcast #15: De Nieuwe Drentse Volksalmanak is uit

Drenthe Toen #15: De Nieuwe Drentse Volksalmanak

Onderwerpen

2.02 - Onlangs werd voor het 136e jaar werd de Nieuwe Drentse Volksalmanak gepresenteerd. Hoofdredacteur Vincent van Vilsteren vertelt over deze editie en het belang van de Volksalmanak in het algemeen. Ook komt archeoloog Wijnand van der Sanden aan het woord. Hij schreef samen met Wout Arendsen een artikel over de Valtherbrug. Tot slot hebben we een gesprek met Jorn Seubers. Hij bedacht een techniek om voort te borduren op het onderzoek van Albert Egges van Giffen. Van Giffen is bekend om het uitgebreide onderzoek dat hij deed naar de hunebedden. Seubers schreef samen met opnieuw Wijnand van der Sanden en met Remko Bronkhorst het artikel Van Giffen 2.0.

18.31 - Aaldert doet een greep in de krantenbak en leest de Drentse en Asser Courant van 9 juli 1949. Daarin staat een artikel dat goed past bij dit programma over 'Het Drenthe van toen...' En het artikel gaat over de markt van Borger.

21.10 - In het RONO-archief vonden we dit keer een reportage over wat nou precies een 'stille knip' was.

24.18 - In onze serie Man en Plaats is verslaggever Lydia Tuijnman afgereisd naar de grens tussen Groningen en Drenthe aan de oostkant. Daar praat ze met historicus Paul Brood over Johan Sems. De verantwoordelijke voor die grens die ook naar hem vernoemd werd. De Semslinie. Een onderwerp waar Paul Brood het boek 400 jaar Semslinie

30.04 - In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen is een nieuwe tentoonstelling te bezoeken met het duistere thema De Zee en de Dood. Lydia Tuijnman ging kijken en sprak met Karlijn Donders van het Scheepvaartmuseum.

38.18 - Met Heilien Tonckens wandelen we door Drenthe op zoek naar boerenerven. Vandaag zijn we in Wapserveen waar veel te vertellen valt over historisch verantwoorde heggen en hagen.

44.55 - Henk Nijkeuter praat met ons over drie schrijfsters die in de 17e en 18e eeuw de pen ter hand namen. Hij vertelt ons de verhalen en achtergronden van die drie dames; Titia Brongersma, Barbara Maria van Lier en Rutgera Christina van Dongen.

53.53 - Zoals iedere week leest Robbert Oosting ook deze week weer een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer voor.

Gasten

Vincent van Vilsteren - hoofdredacteur van de Nieuwe Drentse Volksalmanak

Wijnand van der Sanden - schrijver

Jorn Seubers - schrijver

Paul Brood - historicus

Karlijn Donders - medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum

Heilien Tonckens - groenontwerper en landschapsadviseur

Presentatie

Sophie Timmer

