Klein Soestdijk in Veenhuizen nu van keramiek

Van KLM-huisjes naar Veenhuizen-huisjes

De keramische huisjes worden gemaakt door Drentse aardewerkfabrikant Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Ter Maat vertelt hoe dat zo kwam: "Ik kwam in contact met directeur van Royal Goedewaagen, Yvonne, en zag dat ze hier de KLM-huisjes maken die je in de businessclass uitgereikt kreeg. Dat bracht mij op het idee om van de monumentale panden hier in Veenhuizen miniatuurhuisjes te gaan maken." En zo gezegd, zo gedaan. Het eerste huisje is Klein Soestdijk, de vroegere directiewoning van de gevangenisdirecteur en tegenwoordig eigendom van Stichting Het Drentse Landschap.

Het is de bedoeling dat er elk jaar een ander pand wordt gekozen om een nieuwe miniatuurversie mee te maken.

Initiatiefnemer Mark ter Maat met de miniatuurversie van Klein Soestdijk (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Fonds Klein Veenhuizen

De opbrengst van de miniatuurhuisjes wordt in een fonds gestopt. "Dat fonds gaat de naam 'fonds klein Veenhuizen' krijgen, dat hebben we net vorige week met de ondernemerskring Veenhuizen besloten", vertelt Ter Maat. "Daaraan hebben we de website kleinveenhuizen.nl gekoppeld."

Het is nog onduidelijk wat er precies met het fonds gaat gebeuren. Ter Maat: "Het is de bedoeling dat we daar culturele initiatieven en dorpsinitiatieven mee kunnen ondersteunen. Dat gaat allemaal nog vorm krijgen. Samen met Leo van Doorn gaan we dat de tweede week van januari vastleggen en uitdiepen, hoe we dat vorm gaan geven."

Lees ook: