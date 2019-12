Pesse slijpt messen in strijd tegen reclametoren langs A28

Voor tankstationeigenaar Edward Doorten van Green Planet staat een reclametoren centraal in zijn plannen voor een adventurepark met overnachtingsmogelijkheden. Maar omwonenden protesteren al meer dan een jaar tegen de plannen en hielden in het dorpshuis van Pesse een goed bezochte informatiebijeenkomst.

"Het wordt een prachtig bouwwerk", zegt Edward Doorten over een klimtoren, die ook dienst gaat doen als reclametoren. Op negentien meter hoogte komt een uitkijkplatform en daarbovenop twee ledreclameschermen van bij elkaar 56 vierkante meter. Het uitzicht daar vandaan naar het dorp is het afgelopen jaar in de gewijzigde plannen onmogelijk geworden, maar de schermen blijven. Volgens Doorten zal het dorp er weinig last van hebben, omdat het bouwwerk op de A28 en dus op het zuiden en het noorden gericht zijn en niet op Pesse.

Actiegroep Gien Planet boos

Maar in dorpshuis De Wenning zit het maandagavond vol met ongeveer honderd bewoners van Pesse, Eursinge en het buurtschap Molenhoek. Het actiecomité Gien Planet roept op om zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de vergunning die de gemeente Hoogeveen wil verlenen. De raad zal daar dan begin volgend jaar een besluit over moeten nemen.

Folkert Metselaar is de woordvoerder van het actiecomité. De meeste bezwaren richten zich op de toren, omdat die over het dorp zou gaan schijnen. "Het plan bestaat uit twee fasen: eerst de toren, daarna de rest. We moeten nog zien of het allemaal gerealiseerd wordt. En dan staat die reclametoren er al wel."

Volgens Edward Doorten kan zijn plan niet zonder de toren. "Een bedrijf moet gezonde financiële resultaten draaien om dit soort innovaties aan te kunnen. In de beginperiode zul je zien dat je weinig omzet draait. Via de toren kunnen we communiceren met de A28 door variabele lichtreclame. Dan komen er sneller klanten."

'Even wennen'

Doorten legt uit dat het plan voor het klimpark op verzoek van de gemeente is toegevoegd aan zijn plan voor een uitkijktoren, want dan zou het geheel veel aantrekkelijker zijn voor een bezoek. 50.000 tot 80.000 bezoekers per jaar is er berekend. Doorten: "We gaan geen overlast produceren, maar het is misschien even wennen, want er gaat wat veranderen hier. Maar nee, wij kunnen niet zonder uitkijktoren. Het is een machtig mooi plan."

De actiegroep zegt binnenkort een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur te gaan doen bij de gemeente Hoogeveen. Metselaar: "In de vorige fase heeft de gemeente de ondernemer behoorlijk geholpen bij het tot stand komen van de plannen. We willen weten welke overeenkomst er tussen de gemeente en de ondernemer precies is gesloten, toen het als een crisismaatregel begon."

Het wantrouwen in het dorp tegen de procedure is groot. Doorten zegt in elk geval te willen blijven praten. "Als de toren het voornaamste obstakel is, dan kunnen we daar opnieuw over praten."

Lees ook: