Moties om tij te keren in komst megapand Oranjedorp stranden in raadzaal: 'Teleurstellend'

Een poging om een stokje te steken voor de komst van van een pand van 14 meter hoog en 400 meter breed bij Oranjedorp is gisteravond gestrand in de raadzaal. De fracties van Hart voor Emmen, de PVV, de SP en GroenLinks brachten een motie in.

Inzet: trek die vergunning in. Die poging die mocht niet rekenen op voldoende steun bij collega-raadsleden. Buurtbewoners, ook aanwezig tijdens de bespreking, laten het er in ieder geval niet bij zitten.

Geen strikte regels

Twee weken geleden spraken vijf inwoners uit Oranjedorp tijdens een commissievergadering. Het distributiecentrum van het bedrijf Solidiam moet komen te staan op Bedrijvenpark A37, op een plek die zich op nog geen 80 meter van hun woningen bevindt.

De komst van het bedrijf levert waarschijnlijk tussen de 300 en 400 banen op. In hun emotioneel beladen betogen spraken zij zich uit tegen de komst. Na kritische vragen over onder meer de ruimtelijke opzet vanuit insprekers en raadsleden zegde wethouder René van der Weide toe de planologische en juridische regels nog eens nader uit te pluizen.

Vorige week werd de uitkomst van dat onderzoek naar buiten gebracht. Op het terrein zijn gebouwen tot maximaal 18 meter toegestaan. Voor de omvang bestaan er ook geen strikte regels. Slotconclusie: het Solidiampand mag er gewoon komen, want het valt binnen alle ruimtelijke spelregels.

400 procent groter

De vier indieners vonden dat echter te kort door de bocht. Zo zijn er in de afgelopen jaren twee straten (Pascalstraat en Stephensonstraat) op het bedrijventerrein verwijderd. Zo ontstonden er grotere kavels en veranderde naar hun idee de inrichting van het terrein.

Zo ontstaat er een kavel die '400 procent groter' is dan wat in de beheersverordening staat. Kortom, de situatie zoals beschreven in dat ruimtelijke document en het initiatief van Solidiam staan haaks op elkaar.

Messen geslepen

De vier fracties dienden ook nog eens een motie van treurnis in. De communicatie liet in hun ogen te wensen over en dat kwam het vertrouwen in het openbaar bestuur niet ten goede. Want volgens Robart de Jong van Hart voor Emmen schoot de gemeente in dat opzicht vaker naast het doel.

Hij noemde het proces rond de afvalwaterinjectie bij Schoonebeek en de communicatie rondom het Paradijsvogelwijkje aan de Schietbaanweg als voorbeelden. Hoog tijd voor een gele kaart, zoals hij deze motie bestempelde. Deze diende hij ook samen met de drie dezelfde partijen, die ook hun messen hadden geslepen.

"Een dergelijk handelen vergroot het niet vertrouwen van de burger", aldus Bernadette van der Woude (GroenLinks). "Het zou het college sieren hier lering uit te trekken." Klaas Bosma begreep uit de ruimtelijke plannen dat de afstand tot objecten 100 meter dient te zijn. Terwijl dit nu 80 meter wordt. "Dit plan is dus in strijd met de geldende beheersverordening en de vergunning is daarom ten onrechte afgegeven."

Twee hectare

Het CDA bekeek de zaak door een meer praktische bril. Fractielid Dirk van Dijken haalde nogmaals de beheersverordening van gebied aan. "Ook bij ons wekte dit de verwachting dat het om bouwblokken van ongeveer twee hectare zou gaan." De brief met de uitleg van het college beschouwde Van Dijken als onvoldoende uitgewerkt. "Er zijn twee wegen weggehaald en daarmee ontstaat er toch een compleet andere situatie?" Wellicht is het een idee een onafhankelijk derde partij hier naar te laten kijken, suggereerde hij.

Geen weigeringsgrond

Wethouder René van der Weide hield het er bij dat er niet buiten de lijntjes van de ruimtelijke regels is gekleurd. "We hebben geen weigeringsgrond voor het niet afgeven van een vergunning", hield hij de raad voor. Het uit 2014 stemmende bestemmingsplan gaat uit van een terrein dat flexibel inspeelt op de vraag vanuit de markt. "Met als bedoeling dat we zowel kleine als grote bedrijven kunnen bedienen."

Ondernemingen met uiteenlopende bedrijfsoppervlaktes hebben zich inmiddels ook al gevestigd op het terrein. Het weghalen van wegen verandert verder daar in juridisch opzicht niets aan, haalt hij het argument van het CDA aan. De twee geschrapte straten zijn weggehaald omdat ze overbodig waren. En dat kan zonder probleem.

Vervelend gevoel

Van der Weide kon zich verder totaal niet vinden in het beeld dat de gemeente Emmen qua communicatie de mist ingaat aan de hand van enkele 'selectieve' voorbeelden. Hij haalde zelf de aanstaande verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen aan, het bestemmingsplan voor de zuidelijke waterbuffer bij Bargerveen en de aanpak bodemdaling bij Nieuw-Amsterdam aan als dossiers die volgens hem vrij rimpelloos zijn verlopen.

Van der Weide zegt ook met een 'vervelend gevoel' naar huis te zijn gegaan na de voorgaande, beladen vergadering. Hij heeft de insprekers nog uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. "Ze hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. Maar de uitnodiging blijft staan."

Veiligheid en leefbaarheid

De beide moties werden uiteindelijk verworpen door een meerderheid. De PvdA vond een gele kaart te ver gaan en oordeelde dat het college in dit verhaal geen 'grove steken' heeft laten vallen. De VVD plaatste vraagtekens bij de juridische haalbaarheid wat betreft het intrekken van een vergunning. De ChristenUnie hamerde er nog maar eens op dat de zorgen over veiligheid en leefbaarheid in het dorp niet weg zijn genomen. "Ga daarom hierin het gesprek aan", drukte Roy Pruisscher het college op het hart.

Welles-nietes

Corina Vink van het dorpsbestuur van Oranjedorp zegt teleurgesteld te zijn in de afloop. "Ik hoopte dat alle partijen wakker waren geworden met het idee dat wij een punt hebben. De uitslag is jammer. Ik ging hoopvol de vergadering in." De weigering om in te gaan op de uitnodiging van Van der Weide ligt enigszins genuanceerd, aldus Vink. "Hij stelde voor om het communicatieproces nog eens door te spreken. Maar dat heeft in onze ogen geen zin. Want het loopt uit op welles-nietes. Daar wordt niemand blij van en voegt ook niets toe."