Cel geëist voor Marktplaatsoplichting samen met zoon

Voor het verkopen van neptelefoons op Marktplaats en het bedreigen van een buurman, moet een man uit Schoonebeek de cel in, vindt het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie eiste vandaag bij de rechtbank in Assen vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk tegen de Schoonebeker.

De 47-jarige man, die niet bij de zitting was, is spoorloos. Ook zijn advocaat kon hem de afgelopen tijd niet bereiken. Hij kon de man daarom ook niet verdedigen.

Neptelefoons

Volgens het OM heeft de Schoonebeker samen met zijn minderjarige zoon en een vriend van hem vorig jaar vier mensen opgelicht via Marktplaats. De vier dachten een Samsung-telefoon te kopen voor zo'n 500 euro, maar kregen een gekloond toestel thuis. Geen echte Samsung dus. In de Marktplaats-advertentie stond dat het om een echte ging en daar was de prijs ook naar, zei de officier van justitie.

De man wilde bij de politie geen verklaring afleggen, maar bewijs is er volgens de officier genoeg. Zijn zoon is vorig jaar december al veroordeeld door de kinderrechter in Assen. Tijdens die zitting vertelde hij uitgebreid over wat hij, zijn vriend en zijn vader hadden gedaan. Hij vertelde dat zijn vader ook advertenties plaatste en meeging met het afleveren van toestellen. Ook gebruikten vader en zoon op Marktplaats valse namen.

De zoon van de Schoonebeker is veroordeeld tot 248 dagen cel, waarvan 210 voorwaardelijk. Ook moet hij de vier gedupeerden in totaal bijna 2.100 euro schadevergoeding betalen. Dat laatste eist de officier nu ook van de 47-jarige vader.

Zwaaien met mes

De man wordt ook verdacht van het bedreigen van een buurman. In maart dit jaar kwam er veel lawaai uit het huis van de Schoonebeker en toen de buurman kwam kijken of alles goed ging, werd hij bedreigd. Nadat de verdachte zou hebben geroepen dat hij zijn buurman zou vermoorden, haalde hij een mes uit zijn huis en begon daarmee te zwaaien richting het slachtoffer.

Toen hij was opgepakt en de politie hem op het bureau wilde laten blazen om te zien of hij had gedronken, weigerde de man. Ook dat is een misdrijf. De rechtbank beslist 21 januari welke straf hij krijgt.