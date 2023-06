Weg vrij voor nieuwe plannen Tuinbouwschool Frederiksoord

Zeven partijen slaan in Frederiksoord de handen ineen om de tuinbouwschool onder handen te nemen. Onder de naam De Proef wil de vereniging onder andere erfgoed en educatie terugbrengen naar het centrum van het dorp en de oude tuinen herstellen.

"We zien de waarde van de tuin", vertelt Kim van den Belt, een van de nieuwe bestuursleden. "Op basis daarvan is het nieuwe idee ontstaan."

Geschiedenis van de school

Frederiksoord kreeg in 1885 de eerste tuinbouwschool van Nederland. In een statig pand aan de Majoor van Swietenlaan kregen leerlingen uit alle hoeken en windstreken van Nederland les. In de grote tuinen van 7 hectare leerden scholieren over het vak in de praktijk. De school startte klein met negen leerlingen, maar groeide steeds verder uit tot een bekende opleiding. Uiteindelijk studeerden duizenden studenten af tot volwaardige 'tuinhaas'.

In 1965 breidde de school uit met een groot nieuwbouwcomplex achter de tuinbouwschool aan de straatkant. Het monumentale pand aan de voorkant werd afgestoten en kwam vorig jaar weer in beheer van de Maatschappij van Weldadigheid. Vele jaren later, in 2005, sloot ook de tuinbouwschool op de achterkant van het terrein haar deuren. Het onderwijs verplaatste naar Meppel.

Vitaliteitsoord van tafel

Voor de tuinbouwschool zijn de afgelopen jaren meerdere plannen geweest. De meest recente zijn die van ondernemer Ruud Slot. Hij wil op de plek een zorghotel bouwen met levensloopbestendige koopappartementen. De gebouwen van de school kocht hij, de grond pachtte de ondernemer van de Maatschappij van Weldadigheid. Van een 'vitaliteitsoord' is het tot nu toe niet gekomen. Daarnaast raakte de ondernemer vanwege een miljoenenwinst in de zorgsector in opspraak.

De oude school raakte in verval. Vrijwilligers zorgden voor de tuin. In oude klaslokalen hebben kunstenaars hun atelier gemaakt. Alles in afwachting van een nieuw toekomstplan. Volgens Bob Veldman van het voormalige en huidige bestuur van de Tuinbouwschool gebeurde er te weinig en werden veel voorstellen tegengehouden.

Directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid zegt dat Slot nu een stap terug doet. Lukt het De Proef om alles rond te krijgen en de gebouwen aan te kopen, dan wordt het pachtcontract met Slot definitief ontbonden. Daarmee is de weg vrij voor de nieuwe vereniging om de plannen verder uit te werken. "Het initiatief lijkt erg goed", vertelt Wiersma. Slot laat aan RTV Drenthe weten dat het nog niet zover is. Hij ontkent noch bevestigt de situatie.

Nieuwe idee van De Proef