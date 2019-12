Verdachte moord Hoogerbrugge breekt opnieuw met advocaat

Volgens Knegt is sprake van een vertrouwensbreuk tussen E. en Pittau. Verder wil hij er niks over zeggen. E. stapte in augustus, vlak voor de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen, juist over van Knegt naar Pittau. In Groot-Brittannië, waar ze de eerste negen maanden na haar arrestatie in augustus vorig jaar vastzat, ontsloeg ze in april dit jaar ook haar advocaat.

DNA-spoor op bed

E., die geboren is in Soedan en lange tijd in Hoogeveen woonde, emigreerde een aantal jaren geleden naar Londen. Eind augustus werd ze daar opgepakt voor het vergiftigen en doodslaan van Hoogerbrugge. Zijn lichaam werd op 20 december 2017 door zijn ouders gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen.

Tijdens de vorige zitting, vorige maand in Assen, bleek dat haar DNA is gevonden op het bed van Hoogerbrugge. Dat is de plek waar hij met een ingeslagen schedel is gevonden. Ook zijn er medicijnresten gevonden op glazen in Hoogerbrugges vaatwasser. Op de glazen zaten ook DNA-sporen en vingerafdrukken van Hala E.

Politieverhoor uitgesteld

Donderdag staat opnieuw een zitting gepland bij de rechtbank. Die bepaalde in november dat de advocaat van E. dan wensen voor extra onderzoek kan indienen en dat de vrouw voor die tijd ook door de politie moest worden verhoord. Dat was nog niet gebeurd, omdat ze op advies van haar advocaat weigerde te praten. In november gaf ze zelf aan graag te willen praten. Ze ontkent dat ze Hoogerbrugge, met wie ze al jaren bevriend was, vermoord heeft.

Door de advocatenwissel is het politieverhoor, dat vorige week gepland stond, uitgesteld. Het wordt verplaatst naar begin volgend jaar. Knegt gaat de rechtbank donderdag vragen om extra forensisch onderzoek te laten doen. Waarnaar precies, wil hij nog niet kwijt.

Tegenstrijdige verklaringen

Ook wil Knegt vijf getuigen horen, onder wie de vrouw uit Tiendeveen met wie E. al zo'n twintig jaar een relatie heeft en een kennis bij wie E. een aantal dagen na de moord door de politie werd gevonden. Ze was toen door haar zoon als vermist opgegeven. Knegt: "Meerdere getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Daar wil ik vragen over stellen."

