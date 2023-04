Een duik in recreatiebad Zwanemeer Gieten laat nog even op zich wachten

Echt buiten zwemweer, dat is het nog niet. Maar toch gingen afgelopen weekend veel buitenbaden weer open. Zo ook het Zwanemeer in Gieten. Fanatieke zwemmers kunnen daar al terecht in het wedstrijdbad. Maar voor een recreatieve duik moet nog even gewacht worden. Op 6 mei gaat het recreatiebad weer open.

In het recreatiebad in Gieten zat namelijk een lek. Het lek is ondertussen gevonden en gedicht. Wel vervelend, want de meivakantie is begonnen en het recreatiebad wordt vooral gebruikt door kinderen. En ook veel families die op vakantieparken en campings in de buurt verblijven gaan naar het Zwanemeer. Dat het nu niet echt typisch zwemweer is, geldt als een pleister op de wond. Op dit moment is enkel het wedstrijdbad open.

'Even schrikken'

In november vorig jaar kwam beheerder Wim Vos erachter dat er een lek zat in het bad. "Dat was even schrikken. Ik zette het bad op de winterstand en door de regen kan het waterniveau weleens stijgen en door de warmte verdampen. Maar dat het bad zo snel leeg liep, dat was wel een verrassing."

Eerder werd er ook al een lekkage geconstateerd. Dat lek is gedicht, maar die reparatie heeft toen niet helemaal geholpen. Het probleem van het lek kwam door het uitzetten en krimpen van de betonvloer. De oplossing: een nieuwe flexibele flap aan de binnenzijde van het zwembad. Die moet de krachten opvangen van het beton. Daarmee moet het lek dicht zijn.

"Die flap moet een aantal dagen drogen. Dat proces is nu bezig. Als dat droog is, dan kan het water erin", vertelt Vos. In totaal duurt het drie dagen voordat het zwembad vol zit met water. Want in totaal gaat er 650 kuub, 650.000 liter, water in het bad.

Afdekken met kleden

Maar met het vullen van het bad, is het nog niet klaar voor gebruik. Want het water moet nog warm worden en ook dat heeft tijd nodig. "We dekken het bad af met kleden voor het opwarmen. We hopen dat het mooier en warmer weer wordt, want dan gaat het opwarmen sneller. En als het koud blijft? Dan kunnen we de elektrische kachel nog aandoen", lacht Vos.

Maatregelen

Om de zwemmers tegemoet te komen heeft de gemeente Aa en Hunze maatregelen genomen, vertelt wethouder Kiena ten Brink. "Het wedstrijdbad is wel open en dat hebben we extra verwarmd tot 26 graden. Daarnaast hebben we de toegangsprijzen verlaagd en hebben we de abonnementhouders gecompenseerd."

Maar dat is nog niet alles, want normaal mogen er in het wedstrijdbad alleen kinderen met een zwemdiploma. Maar door de omstandigheden, wordt daar nu een uitzondering voor gemaakt. "Er zijn mogelijkheden voor kinderen zonder diploma om te komen zwemmen. Ze moeten dan wel bandjes om en met de ouders het bad in. Daarnaast hebben we extra toezicht geregeld", vervolgt ten Brink.

Kosten?