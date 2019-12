Bouwers en boeren verzamelen bij TT Circuit voor langzaamaanactie

De actievoerders verzamelen morgenochtend op zeven plaatsen in het land, waaronder in Assen. Noordelijke ondernemers uit de bouw en de agrarische sector komen tussen 06.00 uur en 06.30 uur bijeen bij het TT Circuit. Daarna wordt bepaald waar bouwers en boeren de weg op gaan en waar ze naartoe rijden. De bedoeling is dat de actie om 07.00 uur start.

Volgens woordvoerder Jacco van den Berg van Bouw in Verzet wordt morgenochtend met de politie besproken wat wel en niet kan. "Er wordt onder meer gekeken hoe groot de groep is", zegt hij. "Misschien is de groep zo groot dat we die in tweeën of drieën moeten splitsen."

Boeren sluiten zich aan bij de bouwers

De boeren sluiten zich bij de bouwers aan omdat de rechter vandaag acties van Farmers Defence Force bij distributiecentra van supermarkten verbood. Bouwers riepen boeren vervolgens op zich bij hen aan te sluiten. Van den Berg zegt dat zij dat massaal doen. "We krijgen ontzettend veel respons."

Waar de noordelijke actievoerders heen rijden, is nog onduidelijk. Van den Berg: "Wij hebben geen specifiek doel. Het is puur een langzaamaanactie op de snelwegen dan wel provinciale wegen. Alles wat rolt en minimaal 5 kilometer per uur kan rijden, kan meedoen. En zolang wij het volhouden, blijven we rijden."

ANWB verwacht drukke ochtendspits

De ANWB verwacht een "extreem drukke" ochtendspits morgen door acties van bouwers en boeren. Die hebben aangekondigd te gaan demonstreren, onder meer door vroeg in de ochtend de weg op te gaan. "Niet alleen op snelwegen maar vooral op het onderliggend wegennet zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaam rijdend verkeer."

Stikstofwet aangenomen

De Eerste Kamer heeft voor de 'spoedwet aanpak stikstof' gestemd, met daarin maatregelen om de bouw weer op gang te krijgen. Kleine partijen hielpen de coalitie aan een meerderheid. Naast 50PLUS en SGP stemden ook de Onafhankelijke Senaatsfractie en de Groep Otten voor.

Voor de stemming in de Senaat kwam onverwacht een groep boeren naar het Binnenhof in Den Haag. Senatoren schrijven op Twitter dat ze het getoeter van de tractoren in de plenaire zaal van de Eerste Kamer kunnen horen. De boeren worden tegengehouden door de politie en de marechaussee. Wat de plannen van de boeren zijn, is niet bekend. Volgens het bestuur Bouw in Verzet wordt deze actie niet vanuit hun stichting gehouden.