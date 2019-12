Primeur in Midden-Drenthe: extra licht op zebrapad

De Esweg in Beilen is doorgaans onoverzichtelijk en zodra het donker wordt, is oversteken extra gevaarlijk. Aan de Esweg ligt ook basisschool de Eshorst en alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er daarom iets moest veranderen aan de verkeersveiligheid. "Als de verlichting uit staat, dan zie je dat automobilisten vrij hard rijden. Zij zien daardoor niet tijdig dat er een zebrapad nadert. De gevaarlijke situatie hebben we nu grotendeels weten op te lossen", vertelt Robbert Dijkema lichtadviseur bij MONTAD die een unieke oplossing presenteren.

Geen gewone straatlantaarn

Het model van MONTAD verschilt op twee manieren van een normale straatlantaarn: "Je ziet echt een verschil in de lichtkleur. Ons model heeft een helder wit licht", vertelt Dijkema. "De gewone verlichting verlicht meer in het horizontale gedeelte. De lichtmasten die we nu bij de wegen hebben gezet die verlichten juist verticaal. Dus degene die oversteekt wordt extra verlicht zonder dat het lichthinder tot gevolg heeft."

In Oostenrijk wordt deze manier van verlichten al een langere tijd gebruikt en is het zelfs meegenomen in de regelgeving, maar in Nederland staat het principe nog in de kinderschoenen. Met de bijzondere lantaarnpalen heeft Midden-Drenthe in Noord-Nederland een primeur.

De gemeente heeft eind 2018 één voetgangersoversteekplaats aan De Perk in Beilen extra verlicht. De reacties op de proef waren positief waardoor de gemeente heeft besloten om meer donkere zebrapaden in de gemeente extra te verlichten. Daarnaast hebben ook andere gemeente in Drenthe waaronder de gemeente Aa en Hunze, gezegd interesse te hebben in de straatverlichting.