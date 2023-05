Blijven werken met dementie: 'Het zou een ramp zijn als ik hier niet meer naartoe mag'

Kan het project doorgaan?

De komende tijd is het een spannende periode voor Johan. Want kan hij binnenkort nog wel naar de dagbesteding? Het project loopt bijna op zijn eind en om het te verlengen is geld nodig. "Het zou een ramp zijn als ik hier niet meer naartoe mag." Ook Mastenbroek is duidelijk. "We moeten hiermee door kunnen gaan. Voor hun kwaliteit van leven is dit een must."