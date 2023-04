Wat is er met Koningsdag te doen in Drenthe?

Vrijmarkten, veel muziek en eten en drinken. Overal in de provincie staat dit wel op het programma met Koningsdag. Maar er zijn per gemeente ook enkele opvallende activiteiten. Een trekkerbehendigheidswedstrijd bijvoorbeeld. Of wat dacht je van een loterij met schapen. Of een pannenkoekenwedstrijd. Of een...

Nou ja, lees zelf maar verder.

In Assen verandert vanaf 10.00 uur de Gouverneurstuin in een Do-It-Yourselfpark. Het wordt een plek waar bezoekers terecht kunnen voor kunstzinnige creaties, muziek en straatacts. Voor jongeren is er een Digital Art Factory ingericht. Dat is een creatieve plek waar gewerkt wordt met moderne technieken.

Koningsdag vieren op de trekker

In Nijeveen gaan ze terug in de tijd, omdat de oranjevereniging daar 125 jaar bestaat. Zo houdt ze onder andere een trekkerbehendigheidswedstrijd. Daarin gaat het dorp op zoek naar de beste trekkercoureur van Nijeveen.

De start is om 14.00 uur op het evenemententerrein. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Het is wel van belang dat de deelnemers zelf op de trekker komen.

Pannenkoekenwedstrijd

Als de trekkerwedstrijd te snel is, biedt Gasselte wellicht een oplossing. Daar is een wedstrijd met pannenkoeken. Deelnemers moeten dan proberen pannenkoek in de pan te houden, terwijl ze in kledendracht een hindernisbaan afleggen. Er zijn races in verschillende leeftijdscategorieën. De wedstrijden beginnen om 15.00 uur, bij het dorpshuis.

Formule 1

Mocht de pannenkoekenwedstrijd juist te langzaam zijn, dan is het een optie om naar Zuidlaren te gaan. De oranjevereniging daar haalt de Formule 1 naar de Brink. Of iets wat dat moet vertegenwoordigen, in ieder geval.

En dat is een racesimulator. Vorig jaar was dat onderdeel nieuw op het programma en volgens de organisatie is die geen enkele minuut onbezet gebleven. Daarom staat de racesimulator morgen opnieuw op het programma. Voor de drie snelsten staan 'Red Bullprijzen' klaar.

Fietsen

In plaats van in de (virtuele) auto plaats te nemen, kan je in Vledder op een fiets gaan zitten, omdat daar twee fietstochten zijn. 's Ochtends is er op het Lesturgeonplein een vrijmarkt met activiteiten voor kinderen. Achter op dat plein is dan een parcours met aparte fietsen. 's Middags is er vanaf 13.30 en 14.00 uur de start van een familiefietstocht. Voor de kinderen is er een verkorte route gemaakt.

De fiets pakken kan ook in Beilen, voor de 59ste editie van de Koningswielerronde. Daar doen zo'n honderd jeugdrenners en evenveel eliterenners aan mee. Onder meer Coen Vermeltfoort, Tijmen Eising en Rick Ottema staan aan de start, net als regionale renners als Axel van der Tuuk uit Assen, Juul Nagengast uit Beilen en Jordy Brouwer uit Westerbork.

En in Diever staat een optocht van versierde fietsen op het programma.

Talentenshow

Iedereen kan zijn of haar talenten laten zien in Meppel. Op De Wheem wordt er namelijk een open podium gehouden, een soort talentenjacht. "Het is de gelegenheid voor jongeren om op een podium hun kunsten te tonen, denk bijvoorbeeld aan singer-songwriters", zegt presentator Willem Spans.

Schaap

Ook aan dieren wordt gedacht. In Bovensmilde is deze Koningsdag de eerste editie van 'Schaap in je hok'. Dat is een ludieke loterij met twintig levende schapen en twintig hokken. Deelnemers kunnen online een lot kopen met een combinatie van een schaap en een hok.

Onder begeleiding van een professionele schaapherder lopen de schapen in een hok. De eerste drie schapen die in een hok zitten bepalen de uitslag van die ronde. Er worden drie rondes gespeeld waarbij in de laatste ronde de prijzen worden verdubbeld.