Groninger (64) verdacht van digitaal kinderlokken Drentse meisjes

Een 64-jarige man uit de gemeente Het Hogeland in Groningen zit sinds 16 januari vast op verdenking van grooming (het digitaal kinderlokken) van twee meisjes van 10 en 11 jaar uit Drenthe. De rechter verlengde tijdens een inleidende zitting in Assen het voorarrest van de man met drie maanden.

De zestiger probeerde via de chat met de meisjes af te spreken om ontucht te plegen. Hij stelde voor lekkere dingen in de supermarkt te kopen en op een rustig plekje bij Beilen af te spreken. "Wel korte rokjes aan", schreef hij de meisjes. Tot een afspraak kwam het niet. De ouders kwamen achter dit chatverkeer en stapten naar de politie.

Pedoseksuele delicten

De man wordt nog door een psycholoog en psychiater onderzocht. Hij heeft een strafblad van negen kantjes met louter pedoseksuele delicten. Een tbs-maatregel hangt in de lucht, zei de officier van justitie. Bij de politie toonde de man geen berouw. Tijdens de zitting las hij een briefje voor dat hij inzag wat hij had gedaan en besefte welke gevolgen dit had voor de jonge kinderen.

'Ook al waren ze daar zelf op uit'

"In de gevangenis word je gedwongen na te denken over waarvoor je vastzit", las de man voor en zei, terwijl hij het papiertje opvouwde: "Ook al waren ze daar zelf op uit." Zijn advocaat vroeg om een vrijlating op basis van voorwaarden. Daar ging de rechter niet in mee. De zaak is te ernstig en de kans op herhaling is aanwezig, zei de rechter.