Eigenaren recreatiewoningen Westerveld boos over verhoging forensenbelasting

Een forse verhoging van de forensenbelasting in 2020 en gebrek aan overleg valt slecht bij recreanten in Westerveld. "Een verhoging van de forensenbelasting met 39 procent in één keer is onredelijk en onbillijk", zegt Henk Mulders, woordvoerder van de recreanten. Hij spreekt namens de besturen van dertien verenigingen van eigenaren van recreatieverblijven in de gemeente Westerveld. In totaal gaat het om honderden eigenaren.

"Westerveld loopt hiermee volledig uit de pas met andere gemeenten. Voor een woning van ongeveer 150.000 euro betalen recreanten in Coevorden 385 euro. Voor een woning van dezelfde waarde in Westerveld moet straks 1283 euro aan gemeentelijke lasten worden betaald, een verhoging van meer dan 300 euro. Wij willen best meebetalen aan gemeenschapsvoorzieningen, maar het moet wel redelijk blijven. De toeristenbelasting stijgt met 13 procent, de forensenbelasting met 39 procent. Wij snappen zo'n verschil niet," aldus Mulders.

De recreanten hebben het college van burgemeester en wethouders verzocht om overleg over een meerjarenafspraak, bijvoorbeeld een bevriezing van de forensenbelasting voor een aantal jaren van 2020. "Tot nu toe houdt het college van burgemeester en wethouders een dergelijk overleg af. Over de vraag waarom het college zo'n overleg niet wil, tasten de recreanten in het duister. Dat is wat ons nog wel het meeste stoort: het gebrek aan tijdige en open communicatie vanuit het college", zegt Mulders.

Verstoorde verhoudingen

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er wel degelijk een gesprek geweest met de recreanten, namelijk op 4 december met wethouder Smidt van financiën en wethouder De Haas van recreatie/toerisme. "In dit gesprek is aan de orde gesteld of er nadere afspraken gemaakt konden worden, bijvoorbeeld: koppeling aan een ander tarief of een verlaging na 2020. Op verzoek van eigenaren van recreatiewoningen is dit in het college besproken op 10 december 2019. Het college bood daarvoor geen ruimte", zo meldt de gemeente in een schriftelijke reactie.

In de gemeenteraadsvergadering van vanavond komt de verhoging van de forensenbelasting aan de orde. Mulders heeft de gemeenteraad in een brief opgeroepen om het college te bewegen in overleg te gaan met de eigenaren van recreatiewoningen over een meerjarenafspraak. Hij verwacht niet dat dit gebeurt. "Eigenaren van recreatiewoningen in Westerveld zijn boos en overwegen nu massaal bezwaar te maken. Dat zegt iets over de verstoorde verhoudingen", besluit Mulders.