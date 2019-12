Vermilion betaalt plaatsing van versnellingsmeters in Zuidwest-Drenthe

De Canadese gasproducent Vermilion is bereid om de kosten van het plaatsen van zogeheten versnellingsmeters in de Drents-Overijsselse ondergrond in de buurt van gaswinlocaties op zich te nemen. Dat heeft het bedrijf toegezegd aan wethouder Klaas Smidt van Westerveld.

Smidt meldde dat vanavond in de raadsvergadering van Westerveld. "We hebben een gesprek gehad met Vermilion. En het bedrijf is bereid om op zijn kosten twee of drie versnellingsmeters te plaatsen. Dat zijn meters die trillingen in de aardbodem registreren. De gegevens van deze meters worden openbaar."

Actiegroep GASDrovF

Eerder pleitte de actiegroep Stichting Gas Drenthe Overijssel en Friesland (GASDrovF) al voor het plaatsen van tiltmeters. Die meters registreren naast trillingen in de bodem ook spanningen die op dat moment in een gebouw ontstaan. Met deze gegevens zou het voor omwonenden van gaswinlocaties makkelijker zijn om aan te tonen dat schade aan hun woning door gaswinning komt.

Wethouder Smidt heeft contact gehad met de voorzitter van GASDRoVF, Jeannette van der Velde, uit Kallenkote. "Zij hebben aardig wat kennis over waar de meters moeten komen. Dat is me wel duidelijk geworden in gesprekken met ze. Ze willen graag met ons de locaties gaan bepalen."

Volgens Smidt wordt er niet te lang gewacht met het plaatsen van de meters. "Dat zullen we direct na de feestdagen in gang zetten."

Lees ook: