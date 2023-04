Justitie eist cel voor bijstandsfraude Valthermond, inkomsten illegale kroeg niet gemeld

Een 53-jarige man uit Valthermond heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan bijstandsfraude. De man gaf de inkomsten van een kroeg bij zijn woning niet op, ook handelde hij in sloopauto's of sleutelde hij daaraan. Tegen hem is een celstraf van 15 maanden geëist, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Volgens het OM fraudeerde de man al vanaf 2009. Hij had achter zijn woning een kroeg, een 'stille knip'. Een trefpunt voor en met zijn vrienden, zei de man. Iedereen deed een tientje in de pot, waarvan drank en eten werd gekocht. De rechter vond het opmerkelijk dat de man op internet adverteerde voor de kroeg. De kroeg brandde een paar jaar geleden af.

Vooral als er ook artiesten zouden komen. Dat was om zijn vrienden te informeren, zei de man. Los daarvan, hij had bij de gemeente moeten aangeven dat hij een kroeg had waar geld in omging, zei de officier van justitie. Volgens getuigen hing er een prijslijst in de kroeg. Dat ontkent de man. Hij had ook de crossauto's op zijn naam moeten melden. Dat deed hij voor de crossclub, zei de man.