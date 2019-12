Gert van Duinen verlaat HZVV

Onder zijn leiding is HZVV als debutant uitgegroeid tot de revelatie van de hoofdklasse B. De ploeg, die vorig seizoen met indrukwekkende cijfers kampioen werd van de 1e klasse, neemt na 14 wedstrijden de vijfde plaats in op slechts 5 punten afstand van koploper Eemdijk.

Nieuwe uitdaging

Van Duinen heeft lang getwijfeld over zijn voetbaltoekomst. "Ik vond het uitermate lastig. Als je verlengt, praat je toch over een periode van anderhalf jaar dat je met elkaar door gaat. Ik heb het nog steeds geweldig naar mijn zin bij HZVV, maar ik denk dat dit het moment is om voor een nieuwe uitdaging te kiezen."

Van Duinen is bij HZVV bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Daarvoor was hij werkzaam bij de jeugd FC Groningen en Achilles 1894.

Stempel

Marcel Schoemaker van de technische commissie van HZVV zegt zich in de gedachtegang van de trainer te kunnen verplaatsen. 'We weten dat hij ambitieus is. Daarom respecteren we zijn besluit. Het is knap hoe hij zijn stempel op het team heeft gedrukt. Als trainer is hij duidelijk gegroeid. Daarnaast is Gert een bijzonder prettig mens'.

HZVV zal zich de komende weken gaan buigen over de vraag wie de opvolger wordt van Gert van Duinen.