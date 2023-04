'Laat je telefoon links liggen' en nog 5 tips om zoveel mogelijk geld op te halen tijdens de vrijmarkt

"Vertel een verhaal bij het product dat je verkoopt. Zielig doen is misschien een groot woord, maar zeg dat je ergens voor aan het sparen bent. Een poppenkast bijvoorbeeld. Dat je het geld dus wel nodig hebt. Of maak het regionaal. Zo verkopen wij op de markt broden met roggen uit de regio erin. Dan maak je het specifiek. Dat helpt."

"Pak niet voortdurend je telefoon erbij als het rustig is. Die appjes of spelletjes kunnen wel even wachten. Telefoongebruik is wel een dingetje tegenwoordig. Het komt ongeïnteresseerd over en dan lopen kijkers door. Mensen accepteren dat niet."