Emmer horecaman Gerrit Zoer overleden

Gerrit Zoer, eigenaar van Cafe De Brasserie in Emmen, is in de nacht van maandag op dinsdag in Emmen overleden. Dat maakt zijn familie bekend. Zoer was al geruime tijd ziek. Hij is 66 jaar geworden.

De laatste jaren kwam de bedrijfsvoering steeds meer bij zoon Nick en bedrijfsleider Leo Meulenbeld te liggen. Zoer was sinds halverwege vorig jaar ziek. In de afgelopen periode verbleef hij regelmatig in het zuiden van Frankrijk.

Bij tijd en wijle kwam hij thuis. "Het was heel toevallig dat hij in Emmen was op het moment dat hij overleed", vertelt dochter Sarah. "Misschien wilde dat hij per se nog bij het jubileum aanwezig wilde zijn. Het is in ieder geval mooi dat hij dat heeft gehaald."

Zij en haar broer Nick omschrijven Zoer als een markant, eigenzinnig maar vooral verschrikkelijk lieve vader. Sarah: "Hoewel hij natuurlijk ook zijn nukkige buien had. Maar hij stond voor iedereen klaar. Een horecaman in hart en nieren. Hoewel hij het liefst altijd op de achtergrond bleef."

Huiskamer voor iedereen

Met De Brasserie laat Zoer in ieder geval iets bijzonders achter, aldus Nick. "Het is echt de huiskamer van Emmen geworden. Voor iedereen. Van een 18-jarige die een drankje komt doen met zijn vriendin, tot een 80-jarige die komt genieten van een appelpuntje. Hier ligt een herinnering voor iedereen." En dat is geen slechte nalatenschap, aldus de twee. Nick zet de zaak van zijn vader dan ook met hart en ziel voort.

Piramideclub

Zoer werd geboren in Ter Apel, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Emmen. Daar vond hij werk in de lokale horeca. In 1983 werd de toenmalige Piramideclub overgenomen door ondernemer Henk Donkers. Hij doopte de zaak om tot De Brasserie en nam Zoer in dienst, die de zaak later van hem overnam.

Het uit 1915 stammende pand is in de daaropvolgende jaren verbouwd of uitgebreid. Aan de voorzijde verrees een serre en de bovenverdieping werd ingericht als Belgisch biercafé De Tempelier. Dit jaar bestaat De Brasserie precies 40 jaar.