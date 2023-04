Eigenaren loods Holsloot waarin drugslab werd ontdekt, mogen van rechter in woning blijven

De bewoners van de woning aan de Eldijk in Holsloot waar op het perceel een drugslaboratorium in aanbouw werd aangetroffen, hoeven hun huis niet uit. Dat heeft de rechter besloten. Het drugslab bevond zich in een loods op het perceel en werd begin januari gevonden. De gemeente Coevorden wilde het perceel sluiten, maar de eigenaren verzetten zich daar tegen. Met succes.

De rechter oordeelt dat de sluiting beperkt blijft tot de loods en dus niet tot het hele perceel. Dat betekent dat het gezin met hun drie kinderen in de woning op het terrein kunnen blijven wonen.

"Er is een noodzaak tot sluiting van de loods omdat de voorgenomen productie van harddrugs in dit gebouw zou plaats gaan vinden. In de woning en andere delen van het perceel vonden echter geen drugsgerelateerde activiteiten plaats. Van een vergaande samenhang tussen woning en loods is bovendien geen sprake", aldus de rechter in zijn uitspraak. Ook weegt het belang van de minderjarige kinderen volgens hem zwaar mee.

Inval Holsloot

Op 5 januari doet de politie een inval op het terrein aan de Eldijk. In een loods worden spullen aangetroffen die wijzen op de opbouw van een drugslab voor synthetische drugs. Acht mensen worden aangehouden. Volgens de gemeente Coevorden is het de werkwijze van burgemeester Renze Bergsma om een pand of perceel te sluiten als daar drugs of spullen voor een drugslab worden aangetroffen. Het hele terrein aan de Eldijk zou daarom per 10 april op slot gaan.

Omdat in de loods voorbereidingen werden getroffen voor de productie van harddrugs vindt de rechter het terecht dat de gemeente Coevorden de deur van de loods op slot draait. Hij vindt het sluiten van de woning 'niet evenwichtig', gezien de situatie van de minderjarige kinderen. De jongste dochter van het gezin heeft een verstandelijke beperking en heeft al haar zorg hier. Ook gaan de kinderen nog naar school.