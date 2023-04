Eline Vedder (CDA) uit Ruinerwold gaat Tweede Kamer in

CDA-Statenlid Eline Vedder uit Ruinerwold gaat de Tweede Kamer in. Ze volgt Kamerlid Jaco Geurts op, die in juni waarnemend burgemeester van Maasdriel wordt. Op woensdag 10 mei wordt Vedder samen met Bart van den Brink geïnstalleerd. Van den Brink volgt Agnes Mulder uit Assen op die directeur VNO-NCW Noord wordt.

Eline Vedder runt samen met haar man een melkveebedrijf. Ook is ze bestuurslid van LTO Nederland. In de Tweede Kamer gaat ze zich onder meer bezighouden met Groningen, glastuinbouw, visserij en de leefomgeving.

Vorige week gaf Vedder nog aan het niet zeker te weten, omdat ze "niet alles uit handen wil laten vallen". Ze laat nu weten "zeer vereerd te zijn en ik heb er veel zin in".

"De stem van het Noorden, en de mensen op het platteland, is het eerste wat ik straks in mijn koffer stop", laat Vedder via Twitter weten.